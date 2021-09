Us Open: Daniil Medvedev è il primo semifinalista

Us Open 2021

Si è conclusa, come prevedibile, ai quarti di finale la favola dell’olandese Boric van de Zandschulp a questi US Open. Il 25enne, numero 117 del ranking ATP, è infatti stato eliminato dal numero due al mondo Daniil Medvedev ma anche in questo caso ha venduto davvero cara la pelle, sfiorando una rimonta che sarebbe stata clamorosa.

Alla fine si è però comunque arreso al ben più quotato avversario con il punteggio di 6-3 6-0 4-6 7-5 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Ricordiamo che, dopo essere uscito dalle qualificazioni, Van de Zandschulp aveva infilato una serie di vittorie a sorpresa, impallinando anche teste di serie piuttosto alte come il norvegese Casper Ruud (11) e l’argentino Diego Schwartzman (14). Ma, come detto, nulla ha potuto di fronte alla maggiore solidità del russo, che raggiunge così la sua terza semifinale consecutiva a Flushing Meadows.

