Us Open: Opelka multato di 10.000 dollari per essere entrato in campo con una borsa rosa non regolamentare

Reilly Opelka si sta facendo notare agli US Open per quello che sta facendo in campo, visto che si è già qualificato per gli ottavi di finale dell’ultimo Grand Slam della stagione. Tuttavia, sa già che dovrà mettere da parte 10.000 dollari del premio in denaro che riceverà. Il gigante americano è stato multato di 10 mila dollari dalla USTA per essere entrato in campo con una borsa non autorizzata.

Come si può leggere nel regolamento, il problema è che la borsa rosa che Opelka ha portato in campo aveva il logo del marchio troppo grande. Il limite è di 26 centimetri quadrati e questa regola è stata violata dal nordamericano, che ha già reagito alla multa su Twitter. “Le vendite dei biglietti degli US Open devono essere in difficoltà quest’anno. 10.000 dollari per una borsa rosa. Almeno era elegante”, ha dichiarato Opelka.