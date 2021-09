Us Open: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 4. In campo ben 9 azzurri tra singolare e doppio

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – 2° Turno

Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

1°Inc. B. Bencic vs M. Trevisan



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 18:00

2°Inc. C. Moutet vs M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 18:00

1°Inc. L. Musetti vs R. Opelka



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 18:00

2°Inc. H. Hurkacz vs A. Seppi



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 18:00

3°Inc. Z. Svajda vs J. Sinner



Il match deve ancora iniziare

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – 1° Turno

Court 17 – Ore: 18:00

4°Inc. C. Gauff / C. McNally vs S. Errani / C. Suárez Navarro



Il match deve ancora iniziare

5°Inc. R. Galloway / A. Lawson vs F. Coria / G. Mager



Slam Us Open R. Galloway / A. Lawson R. Galloway / A. Lawson 40 6 0 F. Coria / G. Mager • F. Coria / G. Mager 40 1 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Coria / G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 F. Coria / G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Coria / G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Coria / G. Mager 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Galloway / A. Lawson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 18:00

4°Inc. M. Fucsovics / S. Travaglia vs K. Krawietz / H. Tecau



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 18:00

4°Inc. S. Stosur / S. Zhang vs J. Paolini / J. Teichmann



Il match deve ancora iniziare