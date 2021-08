Us Open: Il tabellone di qualificazione Maschile (con tutti gli spot). Al via nove azzurri alla caccia del Md

Us Open – Tabellone di Qualificazione con tutti gli spot

(1) B. Bonzi vs D. Masur

L. Giustino vs A. Kovacevic

M. Trungelliti vs B. Kavcic

T. Ito vs (25) L. Broady

(2) F. Cerundolo vs T. Kwiatkowski

S. Nagal vs J. Ficovich

B. Gojo vs R. Haase

L. Rosol vs (20) P. Gojowczyk

(3) D. Galan vs C. Eubanks

B. Schnur vs P. Gunneswaran

G. Nanda vs S. Baez

C. Harrison vs (31) J. Londero

(4) K. Majchrzak vs F. Ferreira Silva

J. Wolf vs D. Istomin

M. Ebden vs F. Gaio

D. Petrovic vs (19) J. Rodionov

(5) B. Zapata Miralles vs S. Kozlov

R. Marcora vs R. Cid Subervi

C. Lestienne vs A. Pellegrino

R. Olivo vs (23) O. Otte

(6) B. Van de Zandschulp vs M. Barrios Vera

B. Shelton vs M. Mmoh

E. Gomez vs M. Huesler

E. Couacaud vs (21) T. Etcheverry

(7) D. Dzumhur vs P. Polansky

Z. Khan vs S. Stakhovsky

D. Kuzmanov vs M. Copil

R. Ramanathan vs (30) E. Donskoy

(8) Y. Uchiyama vs K. Zuk

Q. Halys vs S. Banerjee

F. Horansky vs M. Torpegaard

E. Gulbis vs (26) M. Polmans

(9) J. Varillas vs Z. Bergs

M. Marterer vs A. Collarini

E. Ymer vs M. Janvier

P. Lorenzi vs (27) J. Sousa

(10) C. O’Connell vs A. Celikbilek

M. Moraing vs F. Meligeni Rodrigues Alves

M. Krueger vs S. Diez

L. Lacko vs (24) H. Rune

(11) H. Gaston vs V. Kopriva

R. Bemelmans vs D. Sela

J. Menezes vs F. Baldi

G. Andreozzi vs (29) M. Cressy

(12) P. Sousa vs U. Blanch

G. Elias vs H. Grenier

J. Domingues vs Z. Kolar

K. Coppejans vs (18) A. Molcan

(13) M. Kukushkin vs M. Bourgue

S. Ofner vs J. Jung

G. Soeda vs Y. Maden

N. Moreno de Alboran vs (28) A. Hoang

(14) H. Laaksonen vs T. Fabbiano

A. Tabilo vs E. Spizzirri

D. Popko vs B. Rola

G. Moroni vs (22) T. Machac

(15) Y. Sugita vs M. Vilella Martinez

T. Kokkinakis vs B. Fratangelo

I. Karlovic vs N. Milojevic

A. Giannessi vs (17) H. Dellien

(16) F. Verdasco vs F. Mena

C. Stebe vs C. Ilkel

A. Muller vs J. Lehecka

T. Kamke vs (32) I. Marchenko