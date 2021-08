Challenger Praga 2: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri presenti nel Md

Challenger Praga 2 – Tabellone Principale – Terra

(1) Karlovskiy, Evgeny vs Casanova, Hernan

Molleker, Rudolf vs (WC) Paulson, Andrew

Hsu, Yu Hsiou vs Vatutin, Alexey

Olivieri, Genaro Alberto vs (5) Forejtek, Jonas

(3) Tiurnev, Evgenii vs Pecotic, Matija

Qualifier vs (PR) Donati, Matteo

Qualifier vs Qualifier

Peniston, Ryan vs (8) Zekic, Miljan

(6) Geerts, Michael vs (WC) Krumich, Martin

Haerteis, Johannes vs Qualifier

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Agamenone, Franco

Cazaux, Arthur vs (4) Blancaneaux, Geoffrey

(7) Jianu, Filip Cristian vs Pucinelli De Almeida, Matheus

(WC) Siniakov, Daniel vs Sijsling, Igor

Uchida, Kaichi vs Chappell, Nick

Ortega-Olmedo, Roberto vs (2) Ritschard, Alexander

Challenger Praga 2 – Tabellone Qualificazione – Terra

(1) Gabashvili, Teymurazvs Cacao, Tiago(WC) Donski, Alexandervs (7) Diaz Acosta, Facundo

(2) Hardt, Nick vs (WC) Kodat, Toby Alex

Gengel, Marek vs (8) Rybakov, Alex

(3) Ignatik, Uladzimir vs Vidal Azorin, Jose Fco.

(WC) Jenicek, Jiri vs (6) Ejupovic, Elmar

(4) Roca Batalla, Oriol vs Lock, Benjamin

Cuevas, Martin vs (5) Piros, Zsombor