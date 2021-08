Challenger Verona: Il Tabellone di Qualificazione. Otto azzurri al via

Challenger VERONA ITA, Italy (CL) /80

Campo Centrale – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Stefano Napolitano vs [5] Franco Agamenone

2. [WC] Nicolo Pozzani vs [7] Matija Pecotic

3. [1] Thiago Agustin Tirante vs [WC] Marco Speronello (non prima ore: 18:00)

Campo 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Nerman Fatic vs Julian Ocleppo

2. [2] Flavio Cobolli vs [WC] Alessio Zanotti

3. [Alt] Nicolas Alvarez vs [6] Matheus Pucinelli De Almeida

Campo 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Petros Chrysochos vs [8/Alt] Hernan Casanova

2. [3] Filippo Baldi vs Francesco Forti