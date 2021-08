Challenger Meerbusch: Il Tabellone Principale e Qualificazione. Altmaier guida il seeding. Nessun azzurro al via

Challenger MEERBUSCH DEU , Germany (CL) /80 – Tabellone Principale

(1) Altmaier, Daniel vs Tabilo, Alejandro

Kopriva, Vit vs Qualifier

Kuhn, Nicola vs Qualifier

Barrios Vera, Marcelo Tomas vs (8) Nagal, Sumit

(4) Otte, Oscar vs (WC) Rosenkranz, Mats

Qualifier vs Haase, Robin

Qualifier vs Ficovich, Juan Pablo

Moraing, Mats vs (6) Machac, Tomas

(7) Molcan, Alex vs (WC) Mochizuki, Shintaro

Klein, Lukas vs Kamke, Tobias

Safiullin, Roman vs Lestienne, Constant

Cid Subervi, Roberto vs (3) Van de Zandschulp, Botic

(5) Cerundolo, Juan Manuel vs Coppejans, Kimmer

(WC) Molleker, Rudolf vs Marterer, Maximilian

Horansky, Filip vs Collarini, Andrea

Bemelmans, Ruben vs (2) Dzumhur, Damir

Challenger MEERBUSCH DEU , Germany (CL) /80 – Tabellone Quali

(1) De Jong, Jesper vs (WC) Gentzsch, Tom

(WC) Moeller, Marvin vs (8) Hassan, Benjamin

(2) Ajdukovic, Duje vs (Alt) Pospisil, Jaroslav

Bobrov, Bogdan vs (6) Durasovic, Viktor

(3) Kicker, Nicolas vs (Alt) Stevens, Bart

Nedelko, Ivan vs (5) Haerteis, Johannes

(4) Fatic, Nerman vs (WC) Tsitsipas, Petros

Perchicot, Matthieu vs (7) Hardt, Nick