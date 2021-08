WTA 500 San Jose e WTA 125 Concord: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

WTA 500 San Jose (USA) – Quarti di Finale, cemento

STADIUM – 11:00am at 8:00 PM (your time)

RU Daria Kasatkina (4) – PL Magda Linette



BE Elise Mertens (1) – KZ Yulia Putintseva (8)



HR Ana Konjuh (Q) – CN Shuai Zhang



US Danielle Collins (7) – KZ Elena Rybakina (2)



CABR Dabrowski G / Stefani L (1) – USUS Krueger A / Montgomery R (WC)



COURT 1 – 3:00pm at 12:00 AM (your time)

GBUS Bektas E / Moore T – HRSI Jurak D / Klepac A (2)



WTA CONCORD 125 – USA · Hard – Quarti di Finale

ES Cristina Bucsa – US Madison Brengle (3)

MX Renata Zarazua – TW Su-Wei Hsieh (2)



RU Vera Zvonareva (4) – GE Mariam Bolkvadze (Q)



TWTW Hsieh S-W / Hsieh Y-C(1993) (1) – RUKZ Voskoboeva G / Zvonareva V



PL Magdalena Frech – US Katrina Scott (WC)



COURT 1 – 2:30pm at 8:30 PM (your time)

ESUS Arconada U / Bucsa C – DEIN Raina A / Barthel M



