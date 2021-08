Salsomaggiore Juniores 2021: Il torneo partirà il prossimo 21 Agosto. Zverev e Bencic i campioni olimpici hanno partecipato a questo torneo

Il torneo juniores internazionale di Salsomaggiore , giunto alla sua 38^edizione , prenderà il via il prossimo 21 agosto per concludersi domenica 29 agosto. Un torneo che ha regalato sempre emozioni per i colori azzurri e che ha sempre avuto come protagonisti giocatori e giocatrici che hanno lasciato il segno nel circuito maggiore. Non è un caso che 36 tra tennisti e tenniste siano entrati nei top 10 delle rispettive classifiche e che su quei campi siano passati 4 numeri uno come Andy Murray e tra le donne Safina , Cljisters e Azarenka.

Il livello di questo torneo è suffragato in questi giorni dai successi olimpici di Alexander Zverev che ha giocato a Salso nel 2013 , sconfitto dal nostro Donati nei quarti di finale e da Belinda Bencic che ha vinto nel 2012. Un messaggio importante per la 38^ edizione del Trofeo Bayer che va a iniziare tra tre settimane e che gli organizzatori Tino Aliani e Luigi Cenci hanno voluto fortemente malgrado un calendario fortemente rivoluzionato a causa della pandemia.