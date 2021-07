ATP 250 Kitzbuhel e Atlanta: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 3. In campo due azzurri. Sinner in campo solo giovedì

ATP 250 Kitzbuhel (Austria) – 2° Turno, terra battuta

1. [3] Filip Krajinovicvs [LL] Carlos Taberner

2. Pedro Martinez vs [2] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 12:30)



3. Mikael Ymer vs [WC] Alexander Erler



4. [1] Casper Ruud vs [LL] Mario Vilella Martinez



Court Kuechenmeister – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [Q] Holger Vitus Nodskov Rune vs [Alt] Arthur Rinderknech



2. Gianluca Mager vs [4] Albert Ramos-Vinolas



3. [SE] Daniel Altmaier vs Marco Cecchinato



4. [WC] Alexander Erler / Lucas Miedler vs Pablo Cuevas / Thiago Seyboth Wild (non prima ore: 14:00)



Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [Q] Jozef Kovalik vs Jiri Vesely



2. Andre Begemann / Igor Zelenay vs [3] Roman Jebavy / Matwe Middelkoop



3. [1] Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs Rafael Matos / Andrei Vasilevski



4. Pedro Martinez / Marc Polmans vs [2] Hugo Nys / Andrea Vavassori



ATP 250 Atlanta (USA) – 2° Turno, cemento

1. [1] Luke Bambridge/ Ken Skupskivs Lloyd Glasspool/ Nicholas Monroe

2. [5] Taylor Fritz vs Steve Johnson (non prima ore: 19:30)



3. [Q] Peter Gojowczyk vs Jordan Thompson



4. [1/WC] Milos Raonic vs [WC] Trent Bryde OR [SE] Brandon Nakashima (non prima ore: 01:00)



5. [Q] Bjorn Fratangelo vs [4] Reilly Opelka (non prima ore: 02:00)



Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andre Goransson / Frederik Nielsen vs Alexei Popyrin / Matt Reid



2. Treat Huey / Benoit Paire vs Harri Heliovaara / Emil Ruusuvuori



3. Taylor Fritz / Cameron Norrie vs [4] Matthew Ebden / John-Patrick Smith (non prima ore: 22:00)



