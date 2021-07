Novak Djokovic si cancella dal Masters 1000 di Toronto. Thiem e Wawrinka forfait anche a Cincinnati

Novak Djokovic non prenderà parte al Masters 1000 di Toronto, in programma dal 9 al 21 agosto, subito dopo i Giochi di Tokyo. “Sarebbe stato fantastico avere qui il numero uno al mondo – ha dichiarato Karl Hale, il direttore del torneo canadese – Ciononostante, dopo la conquista del suo 20o Slam e la partecipazione alle Olimpiadi, capiamo la sua scelta e gli auguriamo il meglio per il resto della stagione”.

Gli organizzatori hanno anche confermato, insieme al serbo, si sono ritirati anche Stan Wawrinka (ATP 29), l’austriaco Dominic Thiem (6) e il belga David Goffin (20).

Da segnalare che Thiem e Wawrinka si sono cancellati anche da Cincinnati.

(Clicca per vedere l'entry list) Toronto (ATP) Inizio torneo: 09/08/2021 | Ultimo agg.: 24/07/2021 10:02 Main Draw (cut off: 48 - Data entry list: 24/07/21 - Special Exempts: 0/0) 1. Djokovic

Djokovic 2. Medvedev

Medvedev 3. Nadal

Nadal 4. Tsitsipas

Tsitsipas 5. Zverev

Zverev 6. Thiem

Thiem 7. Rublev

Rublev 8. Berrettini

Berrettini 9. Federer

Federer 10. Shapovalov

Shapovalov 10. Nishikori

Nishikori 11. Hurkacz

Hurkacz 12. Schwartzman

Schwartzman 13. Carreno Busta

Carreno Busta 14. Bautista Agut

Bautista Agut 15. Auger-Aliassime

Auger-Aliassime 16. Ruud

Ruud 17. de Minaur

de Minaur 18. Garin

Garin 19. Monfils

Monfils 20. Goffin

Goffin 21. Dimitrov

Dimitrov 22. Raonic

Raonic 23. Sinner

Sinner 24. Karatsev

Karatsev 25. Khachanov

Khachanov 26. Sonego

Sonego 27. Humbert

Humbert 28. Evans

Evans 29. Basilashvili

Basilashvili 30. Wawrinka

Wawrinka 31. Fognini

Fognini 32. Norrie

Norrie 33. Opelka

Opelka 34. Isner

Isner 35. Coric

Coric 36. Davidovich Fokina

Davidovich Fokina 37. Bublik

Bublik Alternates 1. Cilic (38)

Cilic (38) 2. Fucsovics (39)

Fucsovics (39) 3. Fritz (40)

Fritz (40) 4. Ramos-Vinolas (41)

Ramos-Vinolas (41) 5. Mannarino (42)

Mannarino (42) 6. Lajovic (43)

Lajovic (43) 7. Krajinovic (44)

Krajinovic (44) 8. Millman (45)

Millman (45) 9. Korda (46)

Korda (46) 10. Struff (47)

Struff (47) 11. Delbonis (48)

Delbonis (48) 12. Kecmanovic (49)

Kecmanovic (49) 13. Harris (50)

Harris (50) 14. Paire (51)

Paire (51) 15. Tiafoe (52)

Tiafoe (52) 16. Paul (53)

Paul (53) 17. Gasquet (54)

Gasquet (54) 18. Nishioka (55)

Nishioka (55) 19. Bedene (56)

Bedene (56) 20. Djere (57)

Djere (57)