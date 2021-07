Tsitsipas: “È ora che il coaching sia ammesso nel tennis, in ogni punto”

Stefanos Tsitsipas è solito esprimere senza paura le proprie opinioni, spesso fuori dal coro, talvolta anche scomode. Stavolta, attraverso il social Twitter, ha parlato senza mezzi termini della questione coaching, ossia sulla regola che attualmente (anzi, da sempre) vieta nel tennis maschile di poter interagire con il proprio coach o angolo. Sappiamo come nel tennis WTA la situazione sia diversa, ma tra gli uomini secondo il regolamento non è concesso il passaggio di informazioni tra allenatore e giocatore in campo.

Ecco le parole del greco a proposito: “Nel tennis dovrebbe essere consentito il coaching in ogni singolo punto. Lo sport ha bisogno di adottarlo. Probabilmente siamo uno dei pochi sport globali a non utilizzare il coaching durante il gioco. Rendiamolo legale. È ora che lo sport faccia un grande passo avanti”.

Molti i commenti scatenati dal suo post, in maggioranza contrari o assai scettici alla proposta. Il senso di molte risposte alla idea è “il tennis è uno sport completamente individuale, il giocatore deve risolvere da solo in campo i suoi problemi”. Proprio ad uno di questi commenti avversi, Stefanos risponde dicendo “il tennis deve andare al passo coi tempi, è difficile modernizzarlo perché i tradizionalisti sono molto potenti e prevalgono”.

Curioso che altri appassionati si siano messi a spulciare i tweet scritti in passato da Stefanos e abbiano risposto alla sua nuova idea riportando alcuni suoi vecchi tweet in cui si diceva tutt’altro che favorevole al coaching, anzi fiero di aver vinto essendo riuscito a risolvere da solo i problemi del match. Chissà a cosa si deve questo cambio di rotta…

Ecco qua sotto il tweet del greco.

Marco Mazzoni

Coaching on every point should be allowed in tennis. The sport needs to embrace it. We’re probably one of the only global sports that doesn’t use coaching during the play. Make it legal. It’s about time the sport takes a big step forward.

