ATP Bastad: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri al via

ATP 250 Bastad – Tabellone di Quali – Terra

(1) Rinderknech, Arthur vs Gutierrez, Oscar Jose

Eriksson, Markus vs (8) Fabbiano, Thomas

(2) Martin, Andrej vs Vavassori, Andrea

Watanuki, Yosuke vs (5/Alt) Laaksonen, Henri

(3) Cerundolo, Francisco vs (WC) Borg, Leo

(WC) Soderlund, Carl vs (7) Rola, Blaz

(4) Novak, Dennis vs Durasovic, Viktor

Marcora, Roberto vs (6) Huesler, Marc-Andrea

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Markus Eriksson vs [8] Thomas Fabbiano

2. [WC] Carl Soderlund vs [7] Blaz Rola

3. [3] Francisco Cerundolo vs [WC] Leo Borg

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Arthur Rinderknech vs Oscar Jose Gutierrez

2. [4] Dennis Novak vs Viktor Durasovic

3. Yosuke Watanuki vs [5/Alt] Henri Laaksonen (non prima ore: 14:00)

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roberto Marcora vs [6] Marc-Andrea Huesler

2. [2] Andrej Martin vs Andrea Vavassori