ATP 500 Amburgo: Il Tabellone di Qualificazione. Al via Alessandro Giannessi (con il programma di domani)

ATP 500 Amburgo – Tabellone di Qualificazione

Court M1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Thiago Seyboth Wild vs [WC] Mats Rosenkranz

2. Steven Diez vs [8] Oscar Otte

3. Tobias Kamke vs [11] Alessandro Giannessi

4. [4] Damir Dzumhur vs Maximilian Marterer

Court M2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Carlos Taberner vs [WC] Niklas Guttau

2. [WC] Lewie Lane vs [7] Sumit Nagal

3. [5] Christopher O’Connell vs Ernests Gulbis

4. Rudolf Molleker vs [10] Sebastian Baez

Court M3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Masur vs [12] Danilo Petrovic

2. [3] Jozef Kovalik vs Zhizhen Zhang

3. Filip Horansky vs [9] Alex Molcan

4. [6] Juan Pablo Varillas vs Jonas Forejtek