ATP Maiorca: Doppio. Successo di Simone Bolelli in coppia con Maximo Gonzalez

Simone Bolelli e l’argentino Maximo Gonzalez hanno conquistato questo pomeriggio il titolo nel torneo di doppio all’ ATP 250 di Maiorca.

Il 35enne di Budrio, n.54 del ranking di specialità, e il 37enne di Tandill, n.39 ATP – insieme in questa stagione hanno vinto già il titolo a Santiago del Cile e a Parma, sempre su terra battuta – hanno sconfitto in semifinale l’australiano Marcus Daniell e l’austriaco Philipp Oswald, secondi favoriti del seeding per 61 75.

Nella parte superiore del tabellone avevano già raggiunto l’ultimo atto il duo composto da Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Gomez-Herrera, in tabellone con una wild card, che hanno sconfitto giovedì in semifinale 63 76(4) l’austriaco Oliver Marach e il pakistano Aisam-Ul-Haq Qureshi, numero 3 del seeding.

Ma dopo il successo la coppia ha annunciato il proprio forfait dalla finale, ufficialmente per un infortunio alla caviglia di Gomez-Herrera: pertanto Bolelli/Gonzalez hanno conquistato oggi il torneo.