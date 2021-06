Wimbledon: Ecco le teste di serie del singolare maschile, femminile e doppi. Domani alle ore 11 il sorteggio dei tabelloni

Domani alle ore 11 italiane ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali del torneo di Wimbledon.

Gli organizzatori hanno reso note le teste di serie.

Wimbledon – Teste di serie Maschili

1 DJOKOVIC, Novak (SRB)

2 MEDVEDEV, Daniil (RUS)

3 TSITSIPAS, Stefanos (GRE)

4 THIEM, Dominic (AUT)

5 ZVEREV, Alexander (GER)

6 RUBLEV, Andrey (RUS)

7 FEDERER, Roger (SUI)

8 BERRETTINI, Matteo

9 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)

10 SCHWARTZMAN, Diego (ARG)

11 SHAPOVALOV, Denis (CAN)

12 CARRENO BUSTA, Pablo (ESP)

13 RUUD, Casper (NOR)

14 MONFILS, Gael (FRA)

15 HURKACZ, Hubert (POL)

16 DE MINAUR, Alex (AUS)

17 AUGER-ALIASSIME, Felix (CAN)

18 GARIN, Cristian (CHI)

19 DIMITROV, Grigor (BUL)

20 SINNER, Jannik

21 KARATSEV, Aslan (RUS)

22 HUMBERT, Ugo (FRA)

23 EVANS, Daniel (GBR)

24 SONEGO, Lorenzo

25 BASILASHVILI, Nikoloz (GEO)

26 KHACHANOV, Karen (RUS)

27 FOGNINI, Fabio

28 OPELKA, Reilly (USA)

29 ISNER, John (USA)

30 NORRIE, Cameron (GBR)

31 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro (ESP)

32 FRITZ, Taylor (USA)

Wimbledon – Teste di Serie Femminili

1 BARTY, Ashleigh (AUS)

2 HALEP, Simona (ROU)

3 SABALENKA, Aryna (BLR)

4 SVITOLINA, Elina (UKR)

5 KENIN, Sofia (USA)

6 ANDREESCU, Bianca (CAN)

7 WILLIAMS, Serena (USA)

8 SWIATEK, Iga (POL)

9 PLISKOVA, Karolina (CZE)

10 BENCIC, Belinda (SUI)

11 KVITOVA, Petra (CZE)

12 MUGURUZA, Garbine (ESP)

13 AZARENKA, Victoria (BLR)

14 MERTENS, Elise (BEL)

15 KREJCIKOVA, Barbora (CZE)

16 SAKKARI, Maria (GRE)

17 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS)

18 BERTENS, Kiki (NED)

19 RYBAKINA, Elena (KAZ)

20 MUCHOVA, Karolina (CZE)

21 GAUFF, Coco (USA)

22 JABEUR, Ons (TUN)

23 PEGULA, Jessica (USA)

24 KEYS, Madison (USA)

25 KONTAVEIT, Anett (EST)

26 KERBER, Angelique (GER)

27 MARTIC, Petra (CRO)

28 KONTA, Johanna (GBR)

29 RISKE, Alison (USA)

30 KUDERMETOVA, Veronika (RUS)

31 BADOSA, Paula (ESP)

32 KASATKINA, Daria (RUS)

Doppio Maschile

1 MEKTIC, Nikola (CRO) and PAVIC, Mate (CRO)

2 HERBERT, Pierre-Hugues (FRA) and MAHUT, Nicolas (FRA)

3 CABAL, Juan Sebastian (COL) and FARAH, Robert (COL)

4 GRANOLLERS, Marcel (ESP) and ZEBALLOS, Horacio (ARG)

5 DODIG, Ivan (CRO) and POLASEK, Filip (SVK)

6 RAM, Rajeev (USA) and SALISBURY, Joe (GBR)

7 MURRAY, Jamie (GBR) and SOARES, Bruno (BRA)

8 KUBOT, Lukasz (POL) and MELO, Marcelo (BRA)

9 KRAWIETZ, Kevin (GER) and TECAU, Horia (ROU)

10 KOOLHOF, Wesley (NED) and ROJER, Jean-Julien (NED)

11 KONTINEN, Henri (FIN) and ROGER-VASSELIN, Edouard (FRA)

12 PUETZ, Tim (GER) and VENUS, Michael (NZL)

13 GILLE, Sander (BEL) and VLIEGEN, Joran (BEL)

14 KLAASEN, Raven (RSA) and MCLACHLAN, Ben (JPN)

15 DANIELL, Marcus (NZL) and OSWALD, Philipp (AUT)

16 PURCELL, Max (AUS) and SAVILLE, Luke (AUS)

Doppio Femminile

1 KREJCIKOVA, Barbora (CZE) and SINIAKOVA, Katerina (CZE)

2 BABOS, Timea (HUN) and MLADENOVIC, Kristina (FRA)

3 HSIEH, Su-Wei (TPE) and MERTENS, Elise (BEL)

4 MELICHAR, Nicole (USA) and SCHUURS, Demi (NED)

5 AOYAMA, Shuko (JPN) and SHIBAHARA, Ena (JPN)

6 GUARACHI, Alexa (CHI) and KRAWCZYK, Desirae (USA)

7 CHAN, Hao-Ching (TPE) and CHAN, Latisha (TPE)

8 CARTER, Hayley (USA) and STEFANI, Luisa (BRA)

9 FICHMAN, Sharon (CAN) and OLMOS, Giuliana (MEX)

10 JURAK, Darija (CRO) and KLEPAC, Andreja (SLO)

11 SIEGEMUND, Laura (GER) and ZVONAREVA, Vera (RUS)

12 GAUFF, Coco (USA) and MCNALLY, Caty (USA)

13 KICHENOK, Nadiia (UKR) and OLARU, Raluca (ROU)

14 MUHAMMAD, Asia (USA) and PEGULA, Jessica (USA)

15 KUZMOVA, Viktoria (SVK) and RUS, Arantxa (NED)

16 BOUZKOVA, Marie (CZE) and HRADECKA, Lucie (CZE)