Giochi Olimpici di Tokyo: Nasce la questione spagnola. Molti giocatori non vogliono andare a Tokyo

Giorno dopo giorno continuano ad emergere notizie di giocatori che non vogliono andare ai giochi olimpici. Ora è la nazionale spagnola che sta avendo molti problemi per formare una squadra da portare a Tokyo e, secondo il giornale ‘Marca’, potrebbe portare solo tre giocatori invece dei soliti quattro a cui avrebbe diritto.

Oltre a Rafael Nadal e Roberto Bautista Agut, i due migliori giocatori del paese, anche Albert Ramos, Feliciano López, Jaume Munar, Carlos Alcaraz e Marcel Granollers non vogliono andare alle Olimpiadi per motivi essenzialmente logistici.

In questo scenario, il capitano Sergi Bruguera ha a disposizione Pablo Carreño Busta, Alejandro Davidovich e Pablo Andujar, mentre Roberto Carballes Baena potrebbe essere il quarto giocatore, ma corre il rischio di non avere il ranking per entrare.

Nelle donne, lo scenario è migliore e la Spagna porterà le migliori quattro giocatrici: Garbiñe Muguruza, Paula Badosa, Sara Sorribes e Carla Suárez Navarro.