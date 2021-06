Jannik Sinner dopo la sconfitta al Queen’s: “Ha giocato i punti importanti meglio di me”

Jannik Sinner : “Penso che sia un buon giocatore: lo avevo visto un po’ a Miami non sapevo che avesse fatto finale a Wimbledon junior. Ho cercato di rimanere concentrato su me stesso, su cosa dovevo fare e all’inizio ha funzionato abbastanza bene. Poi dopo lui ha capito un po’ anche il mio gioco. Ha giocato i punti importanti meglio di me. Oggi non stavo servendo bene, cosa che non faccio già da un po’. Se sono sorpreso? E’ una parola grossa, oggi penso che meritasse di vincere. Queste giornate capitano e penso che sia già allenato sull’erba o che abbia più esperienza di me. Ripeto, ha meritato di vincere. Negli ultimi due anni ha avuto un paio di infortuni: gli auguro buona fortuna”.