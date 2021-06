Tsitsipas ha rivelato di aver perso sua nonna pochi minuti prima della finale di Parigi

Ieri sera Stefanos Tsitsipas ha scritto sul proprio profilo Instagram un messaggio toccante, in cui racconta di aver appreso la scomparsa della sua amatissima nonna pochi minuti prima di scendere in campo per la finale di Roland Garros.

Ecco il messaggio del greco, e sotto il post originale di Stefanos.

“La vita non è vincere o perdere. Si tratta di godersi ogni singolo momento della vita, da soli o con gli altri. Vivere una vita significativa senza miseria e abiezione. Sollevare trofei e celebrare le vittorie è qualcosa di importante, ma non tutto. 5 minuti prima di entrare in campo la mia amata nonna ha perso la sua battaglia con la vita. Una donna saggia la cui fede nella vita e la volontà di dare e aiutare non possono essere paragonate a nessun altro essere umano che abbia mai incontrato. È importante avere più persone come lei in questo mondo. Perché le persone come lei ti fanno vivere. Ti fanno sognare. Vorrei dire che indipendentemente dal giorno, circostanza o situazione, questo è interamente dedicato a lei, e solo a lei. Grazie per aver cresciuto mio padre. Senza di lui questo non sarebbe stato possibile”.