Challenger Prostejov: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Gianluca Mager testa di serie n.3 nel Md

Challenger Prostejov – Tabellone Principale

(1) Andujar, Pablo vs Watanuki, Yosuke

Molcan, Alex vs Qualifier

Oliveira, Goncalo vs Vrbensky, Michael

(WC) Paulson, Andrew vs (5) Dellien, Hugo

(3) Mager, Gianluca vs (Alt) Forejtek, Jonas

(WC) Siniakov, Daniel vs Baez, Sebastian

Bachinger, Matthias vs (WC) Svrcina, Dalibor

Qualifier vs (7) Cerundolo, Juan Manuel

(8) Rola, Blaz vs Qualifier

Lehecka, Jiri vs Klein, Lukas

(PR) Kuznetsov, Andrey vs Klizan, Martin

Qualifier vs (4) Coria, Federico

(6) Kovalik, Jozef vs Kopriva, Vit

Miedler, Lucas vs Kolar, Zdenek

Horansky, Filip vs Kamke, Tobias

Mena, Facundo vs (2) Vesely, Jiri

Challenger Prostejov – Tabellone Quali

(1) Haerteis, Johannes vs (WC) Nicod, Jakub

Poljak, David vs (5) Safranek, Vaclav

(2) Sels, Jelle vs Setkic, Aldin

(Alt) Zeballos, Federico vs (7) Mansouri, Skander

(3) Ignatik, Uladzimir vs Rybakov, Alex

(WC) Jurajda, Adam vs (8/PR) Vanneste, Jeroen

(4) Erler, Alexander vs (WC) Mensik, Jakub

(Alt) Nejedly, Pavel vs (6) Nedelko, Ivan

CENTER COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Johannes Haerteis vs [WC] Jakub Nicod

2. [4] Alexander Erler vs [WC] Jakub Mensik

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Uladzimir Ignatik vs Alex Rybakov

2. [WC] Adam Jurajda vs [8/PR] Jeroen Vanneste

3. [2] Jelle Sels vs Aldin Setkic (non prima ore: 14:30)

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. David Poljak vs [5] Vaclav Safranek

2. [Alt] Pavel Nejedly vs [6] Ivan Nedelko

3. [Alt] Federico Zeballos vs [7] Skander Mansouri (non prima ore: 14:30)