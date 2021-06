Discovery e la Fédération Française de Tennis rinnovano il loro accordo di trasmissione multipiattaforma del Roland Garros per i prossimi cinque anni in Europa, compresa l’Italia

Discovery, leader mondiale nel real life entertainment, e la Fédération Française de Tennis (FFT) annunciano oggi un nuovo accordo per trasmettere il Roland Garros in Europa*, compresa l’Italia, sui canali e servizi ott del gruppo dal 2022 e per cinque anni.

A partire dal 2022, il rinnovo dei diritti multipiattaforma estenderà la partnership della FFT con Eurosport, il brand sportivo di Discovery che trasmette il Roland Garros in Europa dal 1989: una nuova partnership a lungo termine che coinvolgerà tutte piattaforme sia lineari che digitali.

Andrew Georgiou, President, Eurosport and Global Sports Rights & Sports Marketing Services: «Il nostro rapporto con il Roland Garros è durevole negli anni e durante questo lungo periodo abbiamo costantemente aumentato il numero di spettatori e il nostro coinvolgimento diretto come partner di fiducia del FFT. La nostra copertura può raggiungere il pubblico più ampio possibile, sfruttando la nostra grande esperienza sportiva e le tecnologie più innovative».

Il presidente della Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton: «Il nostro Grand Slam in collaborazione con Discovery dimostra come il Roland-Garros abbia intensificato le sue ambizioni sulla scena internazionale. L’obiettivo comune di questa partnership è di offrire un’esperienza unica a tutti i fan europei del tennis e del Roland-Garros».

In Italia, Eurosport ha trasmesso in diretta esclusiva il Roland Garros 2021 con più di 300 ore di tennis LIVE da ogni campo, comprese le Qualificazioni, dai match di cartello su Eurosport 1 alla regia italiana di Eurosport 2, oltre al live streaming integrale di Eurosport Player e discovery+.