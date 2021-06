Dal Roland Garros: Parlano Jannik Sinner e Rafael Nadal (con il video della partita)

Jannik Sinner : “La strada è ancora lunga. Non ho ancora avuto il tempo di analizzare la partita con il mio team, pensavo però di fare meglio questa volta rispetto allo scorso anno, di dargli più fastidio e invece non ci sono riuscito. Lui ha giocato decisamente meglio rispetto alla sfida del 2020. Non credo che la colpa sia solo del fatto che ho servito male. Rafa ha giocato bene i punti importanti ed è stato abile a farmi giocare in zone del campo che non amo. La strada è ancora lunga, non sono riuscito ancora a vincere un set e non ho vinto un set neppure quando ho affrontato Nole. Ho avuto la chance di conquistare il primo set quando sono andato a servire avanti sul 5-4, ma lui mi ha iniziato il game mettendomi pressione con un dritto lungolinea, poi ho messo io un dritto in rete e la partita è girata. Ho perso due volte 8 game di fila ma questo non perchè non ho lottato, ma perchè lui è stato molto più aggressivo di me”.

Intervista esclusiva a Jannik Sinner



Rafael Nadal : “Ho giocato bene i primi due game, poi ho iniziato a insistere troppo sul rovescio e troppo lontano dalla linea di fondo, quindi gli ho lasciato la possibilità di stare dentro il campo. Poi sono riuscito a ottenere il break, con l’aiuto del vento. Da quel punto ho giocato alla grande, con qualche errore a metà del secondo set.

Diego non viene da una buona stagione sulla terra battuta quindi il quarto di finale raggiunto lo avrà molto caricato ed avrà voglia di far bene” .