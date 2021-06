Roland Garros: Termina la presenza delle azzurre nel singolare femminile. Fuori Giorgi e Paolini

Niente da fare per Camila Giorgi e Jasmine Paolini uscite di scena questo pomeriggio nel secondo turno del Roland Garros.

Con la sconfitta di queste due giocatrici termina la presenza delle italiane nel singolare femminile dello slam parigino.

La 29enne di Macerata, n.80 del ranking, è stata battuta 75 16 62, in due ore e 11 minuti di partita, dalla russa Varvara Gracheva, 20enne moscovita, n.88 del ranking.

Da segnalare che Camila nel primo set ha dovuto annullare subito una palla-break: poi però è stata lei a strappare la battuta alla russa nel sesto gioco allungando sul 5-2. L’azzurra è arrivata per due volte a due punti dal set ma nel nono gioco ha restituito il break. Gracheva l’ha riagguantata su 5 pari e poi le ha tolto di nuovo il servizio nell’undicesimo game e con il quinto gioco consecutivo si è aggiudicata il primo parziale (7-5).

L’azzurra poi dopo aver vinto la seconda frazione con un netto 6 a 1, nel terzo e decisivo set è andata subito sotto per 0 a 2.

Nel terzo game ha mancato due palle per il controbreak e poi sul 2 a 5 ha ceduto nuovamente la battuta con la russa che ha chiuso l’incontro per 6 a 2.

Niente da fare anche per Jasmine Paolini.

La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.91 WTA (best ranking), è stata sconfitta dalla greca Maria Sakkari, n.18 del ranking e 17 del seeding con il risultato di 62 63 in 1 ora e 08 minuti di partita.

Nel primo set Jasmine mancava nel quarto game una palla break e poi nel gioco successivo subiva il break.

Sul 2 a 4 l’azzurra perdeva nuovamente il servizio con la Sakkari che piazzava un miniparziale di cinque punti consecutivi conquistando la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set la Paolini partiva malissimo perdendo per ben due volte il servizio con la Sakkari che si portava sul 3 a 0 pesante.

Nel quarto game però la greca cedeva la battuta ma Jasmine era sempre in difficoltà sul proprio servizio e dopo essersi salvata sul 2 a 4, dallo 0-40, cedeva ancora una volta il servizio nel nono game con la greca che chiudeva la partita per 6 a 3.

GS Roland Garros Varvara Gracheva Varvara Gracheva 7 1 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 5 6 2 Vincitore: Varvara Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1