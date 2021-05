Gli italiani nel circuito Future: i numeri del 2021. Dambrosi perde un’altra finale, primo titolo per Lavagno

Prosegue a gonfie vele la stagione dei tennisti italiani nel circuito Future. Nella settimana appena conclusa, tanti azzurri hanno avuto modo di mettersi in evidenza nelle varie manifestazioni internazionali: Edoardo Lavagno ha conquistato il suo primo titolo sulla terra battuta di Shymkent (Kazakistan), diventando così l’ottavo giocatore ad essersi aggiudicato almeno un torneo nel 2021; Franco Agamenone (di gran lunga il miglior italiano in stagione, con sei finali raggiunte e tre titoli conquistati) ha ceduto all’ultimo atto del $25.000 di Most (Repubblica Ceca) contro il giovane Svrcina, sono caduti in finale anche Giacomo Dambrosi ad Antalya (Turchia) e Francesco Forti a Kiseljak (Bosnia Erzegovina).

FRANCO AGAMENONE (3 TITOLI – 3 FINALI)

GENNAIO – M15 Cairo (Egitto) – b. Filip Cristian Jianu (ROU) 7-6(0) 6-4

MARZO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Naoki Nakagawa (JPN) 6-7(3) 4-6

MARZO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Aziz Dougaz (TUN) 3-6 4-6

APRILE – M15 Monastir (Tunisia) – b. Antoine Escoffier (FRA) 6-7(2) 6-3 6-2

APRILE – M15 Monastir (Tunisia) – b. Eliakim Coulibaly (CIV) 6-2 6-3

MAGGIO – M25 Most (Repubblica Ceca) – vs Dalibor Svrcina (CZE) 4-6 6-7(3)

GIOVANNI FONIO (2 TITOLI)

GENNAIO – M15 Antalya (Turchia) – b. Juan Manuel Cerundolo (ARG) walkover

MARZO – M15 Opatija (Croazia) – b. Giacomo Dambrosi (ITA) 6-2 6-3

FABRIZIO ORNAGO (1 TITOLO)

GENNAIO – M15 Cairo (Egitto) – b. José Francisco Vidal Azorín (ESP) 7-6(5) 2-6 6-4

EDOARDO LAVAGNO (1 TITOLO)

MAGGIO – M15 Shymkent (Kazakistan) – b. Alexander Shevchenko (RUS) 6-3 6-0

FLAVIO COBOLLI (1 TITOLO)

APRILE – M15 Antalya (Turchia) – b. Dragos Nicolae Madaras (SWE) 0-6 6-3 6-3

FRANCESCO PASSARO (1 TITOLO)

APRILE – M15 Cairo (Egitto) – b. Giacomo Dambrosi (ITA) 6-1 6-4

RAUL BRANCACCIO (1 TITOLO)

FEBBRAIO – M15 Antalya (Turchia) – b. Oleksii Krutykh (UKR) 6-4 6-4

LUCA POTENZA (1 TITOLO)

MAGGIO – M15 Monastir (Tunisia) – b. Lucas Catarina (MON) 1-6 6-2 6-1

GIACOMO DAMBROSI (3 FINALI)

MARZO – M15 Opatija (Croazia) – vs Giovanni Fonio (ITA) 2-6 3-6

APRILE – M15 Cairo (Egitto) – vs Francesco Passaro (ITA) 1-6 4-6

MAGGIO – M15 Antalya (Turchia) – vs Orlando Luz (BRA) 4-6 6-3 4-6

EDOARDO EREMIN (1 FINALE)

FEBBRAIO – M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – vs Yu-Hsiou Hsu (TPE) 3-6 2-6

PIETRO RONDONI (1 FINALE)

MARZO – M15 Porec (Croazia) – vs Filip Misolic (AUT) 4-6 4-6

RICCARDO BALZERANI (1 FINALE)

FEBBRAIO – M15 Nur-Sultan (Kazakistan) – vs Michal Dembek (POL) 3-6 6-7(4)

MATTIA BELLUCCI (1 FINALE)

MARZO – M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – vs Petros Chrysochos (CYP) 0-6 2-6

FRANCESCO FORTI (1 FINALE)

MAGGIO – M25 Kiseljak (Bosnia Erzegovina) – vs Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) 4-6 6-2 4-6

GIANMARCO FERRARI (1 FINALE)

APRILE – M15 Antalya (Turchia) – vs Nicolae Frunza (ROU) 2-6 1-6

ALESSANDRO BEGA (1 FINALE)

MAGGIO – M15 Tbilisi (Georgia) – vs Alexander Shevchenko (RUS) 6-4 6-7(5) 3-6

*Statistiche aggiornate alla settimana del 24 maggio compresa