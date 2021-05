Cori Gauff vince a Parma il titolo di singolare e doppio: “Miglior modo di arrivare al Roland Garros”

Cori Gauff è la regina dell’Emilia-Romagna Open. La statunitense vince il torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club Parma battendo in finale la cinese Qiang Wang con un perentorio 6-1 6-3. Doppietta per il talento di Delray Beach, che al fianco di Catherine McNally trionfa anche in doppio imponendosi in finale su Darija Jurak ed Andreja Klepac con lo score di 6-3 6-2.

Gauff regina di Parma – A 17 anni e 70 giorni Cori Gauff firma la doppietta più giovane del circuito WTA dai tempi di Maria Sharapova, che riuscì nell’impresa nel 2004 a Birmingham all’età di 17 anni e 55 giorni. “È una sensazione bellissima – afferma l’atleta a stelle e strisce a margine della premiazione -. È il mio secondo titolo WTA (dopo quello di Linz del 2019, ndr) e ho dato il massimo per conquistarlo. Qui a Parma mi sono sentita a mio agio sin dal mio arrivo: questo successo mi dà tanta fiducia in vista del Roland Garros. Tra gli Internazionali BNL d’Italia (in cui ha raggiunto la semifinale, ndr) e l’Emilia-Romagna Open, ho sconfitto avversarie di livello. Sono state partite importanti per aumentare la mia esperienza. Ora devo continuare a lavorare per ottenere risultati sempre migliori”.

Marchesini soddisfatto – Al termine della manifestazione il consueto bilancio di Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events: “È stata un’esperienza fantastica quanto inaspettata. Le giocatrici si sono trovate bene e la WTA ci ha fatto i complimenti per l’organizzazione: per noi è motivo di grande orgoglio, essendo stata la prima volta. Gauff? Nei nostri tornei abbiamo sempre lanciato giovani talenti come Dimitrov, Goffin e Tsitsipas, ed è facile pensare al Challenger di Forlì dello scorso anno in cui Musetti conquistò il suo primo titolo. Credo che Cori sia una delle prime candidate a vincere i prossimi Slam”.

I risultati di sabato 22 maggio

Finale singolare

Cori Gauff b. Qiang Wang 6-1 6-3

Finale doppio

Cori Gauff/Catherine McNally b. Darija Jurak/Andreja Klepac 6-3 6-2