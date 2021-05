ATP Lione: Musetti supera Bedene con una grande rimonta nel secondo, di grinta e qualità. Vola in semifinale

Che qualità e che grinta Lorenzo Musetti! L’azzurro supera Bedene in due set e vola in semifinale all’ATP 250 di Lione. Domina il primo set, con l’eccellente schema servizio e palla corta, che non solo gli ha portato molti punti ma ha scardinato le “certezze” dello sloveno. Poi parte malissimo nel secondo, una pausa, un calo di tensione, con tutto il suo tennis che funziona a bassi giri… Sotto 2-5 “Muso” trova una fiammata, impenna l’intensità del suo gioco trovando alcune grandi difese e affondi di classe. Con un due break vola 6-5, serve per chiudere. S’inceppa, rischia addirittura un servizio dal basso sulla palla break e viene punito. Il momento di “follia” sportiva per fortuna dura un attimo: nel tiebreak è solido, serve, risponde, ritrova la “smorza” e chiude 7-6. Vola in semifinale, dove aspetta Stefanos Tsitsipas.

Eccetto la parte iniziale del secondo set, il match è stato condotto dall’azzurro, evidente il gap tecnico con Bedene, tennista ordinato, concreto, ma con precisi limiti. Quando Musetti è riuscito a giocare con buona intensità e con il sostegno del servizio, è stato nettamente più forte. Quello schema fantastico servizio esterno e via immediata palla corta, giocato fin dai primi games, è stato decisivo nel far perdere ritmo e riferimenti ad Aljaz, che veniva sballottato laterale e poi avanti, senza poter imbastire il suo pressing col diritto.

Bedene è stato in netta difficoltà nel reagire ai cambi di ritmo dell’azzurro, e anche sulla diagonale del rovescio Lorenzo ha vinto la maggior parte degli scambi. Proprio col rovescio Musetti ha trovato alcune accelerazioni lungo linea spettacolari, che l’hanno fatto passare da difesa ad attacco, tirate in momenti chiave. È un colpo che sente, che domina, e che oggi ha usato bene perché l’ha rischiato proprio quando serviva.

Ancora Lorenzo non riesce a tenere giù il piede sull’acceleratore per tutto un match, quasi sempre arriva una pausa. Oggi è stato bravo a riprendersi, a crescere nell’intensità e pungere fino alla rimonta. Questo è un aspetto in cui, con più partite disputate e quindi maggiore esperienza, dovrà migliorare, poiché non sempre è possibile rimontare e ribaltare un set. Quando ha servito bene, tutto scorre, quindi anche riuscire a tenere sempre alta la percentuale di prime è un altro aspetto chiave nella sua crescita. Oggi è piaciuto molto per come, nettamente sotto, non ha mollato il secondo set, si è messo a rispondere solido e difendere con le unghie. Quando riesci a rimandarla “di là”, magari l’altro alla fine sbaglia… un vecchio mantra che non tramonta mai.

Bravo Musetti nel tiebreak, poteva giocarlo “malissimo” sull’onda del disastroso 12esimo game, davvero un po’ buttato; invece ha ripreso in mano il pallino del gioco, ha servito preciso esterno, ha ritrovato la palla corta, è stato pronto a non lasciare tempo al rivale. Un ottimo tiebreak che gli consegna l’accesso alla semifinale. E un dato a dir poco interessante: a livello di tornei ATP, “Muso” non ha ancora perso un tiebreak… segnale evidente che sotto tensione Lorenzo gioca bene.

Il match inizia sotto in cielo grigio, con l’azzurro alla battuta. Bedene vince i primi due scambi, il campo sembra piuttosto lento stamattina, la palla non corre veloce. Il primo punto di Musetti è una bellissima smorzata col diritto, all’uscita dal servizio, a “punire” una posizione in risposta davvero arretrata dello sloveno. Altro drop shot di Lorenzo, ben giocato, infila Aljaz col diritto. Splendido l’ultimo punto del game, un lob perfetto dell’azzurro ma poi non chiude con lo smash, si scambia ancora e alla fine la spunta. 1-0 Musetti. Bedene al servizio. Anche lui trova un’ottima palla corta, troppo dietro l’italiano. A 15 lo sloveno impatta 1 pari. Il set avanza su turni di servizio, alla risposta si fa fatica ad incidere, entrambi rispondono da molto dietro e non trovano profondità. Lorenzo nel quinto game trova prima un rovescio lungo linea strepitoso, dall’angolo, imprendibile, e poi incanta con il diritto aggressivo e via altra smorzata perfetta. 3-2 Musetti in soli 17 minuti. Sesto game, Lorenzo finalmente incide in risposta. Con un bello scambio col diritto forza il game sul 30 pari. Spreca però la mini chance con una risposta di diritto che vola via abbondantemente. Un’altra solida risposta e poi passante lo portano ai vantaggi, per la prima volta sul servizio dello sloveno. Un gran passante di rovescio in corsa, a castigare un attacco un po’ leggero del rivale, porta l’azzurro alla prima Palla Break del match. BREAK! Il break arriva con un’altra smorzata di diritto ottima, ben mascherata con una finta d’attacco. La sesta “smorza” del suo match, oggi soluzione molto efficace. 4-2 e servizio l’azzurro, è il primo strappo del match. Funziona molto bene il diritto a Lorenzo, è preciso, lo anticipa e pungola il rovescio di Bedene, non così stabile adesso. Anche il servizio è “bello caldo”, sta servendo con 80% di prime in campo. 5-2 Musetti. Lorenzo risponde bene nell’ottavo gioco, forza col diritto e tocca per l’ennesima palla corta vincente. Si porta 30-40, primo Set Point! Si salva Bedene, servizio e diritto cross potente. Game complicato, Bedene alla fine lo strappa e si porta 3-5. Musetti serve per vincere il primo parziale. Piazza il primo Ace del suo match (sullo 0-15, molto opportuno!), insiste con la palla corta, stavolta anche fortunato perché la chiusura seguente è deviata dal nastro. 40-15, altri due Set Point per Lorenzo, stavolta al servizio. Gran scambio sul primo, Musetti scarica un “dirittone” incrociato in corsa, Aljaz prova una smorzata difensiva, ottima, ma capitola sul tocco sotto rete. SET MUSETTI, 6-3. Bene al servizio, ha comandato il gioco e spezzato la resistenza dello sloveno con palle corte e cambi di ritmo.

Secondo set, Bedene inizia alla battuta. Senza patemi vince il primo game. Parte male Musetti nel suo primo di servizio nel secondo, un errore di rovescio lo condanna allo 0-30. Si aggrappa alla combinazione che meglio funziona oggi, servizio e subito smorzata. 15-30. Sparacchia un rovescio lungo linea, troppa fretta e colpito all’indietro in scarso equilibrio. 15-40 e due palle break Bedene! Cancella la prima, bel forcing col diritto; doppio fallo!!! Il primo del match, gli costa il BREAK in apertura, 2-0 avanti lo sloveno, che in un attimo vola 3-0. Ha perso campo Musetti e soprattutto servito molto male. Male il toscano anche nel quarto game, ha perso precisione ed intensità. Crolla 30-40, deve difendere la palla del doppio svantaggio. Trova finalmente un Ace al centro, la prima mancava da un po’. Ai vantaggi vince due bei scambi rovescio vs. rovescio, si porta 1-3. Bedene è un treno al servizio adesso, tutto il contrario del traballante primo set. Servizi precisi e via un’accelerazione col diritto. 4-1 avanti lo sloveno, in controllo del set. Stenta a ritrovare il miglior ritmo l’azzurro, il sesto game va ai vantaggi. Due errori (uno orribile, di tocco sotto rete) di Aljaz lo aiutano, resta in scia 2-4 Musetti. Bedene non cede niente, resta solido avanti 5-2, ad un passo dall’impattare il conto dei set. L’azzurro è aggressivo al servizio, ritrova Ace e palla corta. Lo score è 3-5, ora deve rischiare un gran game in risposta. Lotta Lorenzo, ha avvicinato la sua posizione alla riga di fondo e spinge col diritto, bello profondo. 15 pari. Doppio fallo!!! 15-30, all’improvviso arriva la chance per riaprire il set! Altro errore, un diritto di Aljaz muore il rete (è il primo punto perso con la 1a nel set per lui). 15-40 e Due Palle Break Musetti! Largo un diritto di Lorenzo sulla prima; Che Punto!!!! Lungo scambio, comanda Bedene ma non affonda e… “Muso” trova un’improvvisa accelerazione lungo linea di rovescio clamorosa. Una spallata che gli vale il CONTRO BREAK, che momento per piazzare la zampata. Serve ora 4-5 nel secondo. Anche al servizio il toscano conferma di aver ritrovato la miglior intensità ed efficacia, quella del primo set. 5 pari, tre game di fila per l’azzurro. Concede qualcosa col rovescio lo sloveno, è evidente il gap di qualità con Lorenzo. 30 pari, e niente prima di servizio… bella risposta di rovescio, inside out, è sorpreso Bedene. 30-40 e palla per il sorpasso! Gigantesca difesa di Musetti, rimette tutto, sprinta e forza all’errore Bedene. BREAK E 6-5 MIUSETTI! Ha ribaltato il match, con una fiammata di qualità assoluta. Ora serve per chiuderla qua. La palla corta ora non entra, attenzione, è 15-30. Ma che bel rovescio incrociato, giocato con margine e buon top spin, Bedene non ci prova nemmeno. 30 pari. NOOO! Tocca malissimo di volo, gioca una specie di stop volley che non è definitiva. Con concede una palla break a Bedene. Se la gioca malissimo, con un tentativo di servizio da sotto che Aljaz legge e punisce. Contro Break, 6 pari e tiebreak. Momento di “follia” per Lorenzo, ora il “decider”. Lo inizia bene, mini break iniziale e poi errore dello sloveno. 2-0. Rabbiosa reazione di Bedene, spinge e si porta 2 pari. Un erroraccio col diritto, classico “unforced” costa a Aljaz il 2-3. Musetti tenta un S&V, funziona. Si gira 4-2 Musetti. Ritrova lo schema vincente del primo set, servizio esterno per allontanare Bedene e via smorzata. 5-2, a due passettini dalla vittoria. Si porta avanti col diritto, avanza e chiude con lo “schiaffo” al volo, molto bene. 6-2 Musetti, 4 Match Point! Niente prima per lo sloveno, crollato al servizio adesso. Crolla anche col diritto. Game Set Match Musetti! Bravo a rimontare il secondo set dopo la brutta partenza, cancellare il gioco “matto” sul 6-5 e dominare il tiebreak. Nota statistica: a livello ATP, non ha ancora perso un tiebreak.

ATP ATP Lyon Musetti L. Musetti L. 6 7 Bedene A. Bedene A. 3 6 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Bedene A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Bedene A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Bedene A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Bedene A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Musetti L. 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3 Aces 22 Double Faults 570% (48/69) 1st Serve 46% (31/67)69% (33/48) 1st Serve Points Won 84% (26/31)57% (12/21) 2nd Serve Points Won 36% (13/36)50% (2/4) Break Points Saved 40% (2/5)11 Service Games Played 1016% (5/31) 1st Serve Return Points Won 31% (15/48)64% (23/36) 2nd Serve Return Points Won 43% (9/21)60% (3/5) Break Points Converted 50% (2/4)10 Return Games Played 1165% (45/69) Service Points Won 58% (39/67)42% (28/67) Return Points Won 35% (24/69)54% (73/136) Total Points Won 46% (63/136)