Lisa Pigato: “Voglio alzare il livello”

Pochi giorni prima di entrare in tabellone a Parma per incontrare la leggenda Serena, abbiamo sentito Lisa Pigato per una breve intervista.

Allora Lisa, ti ho intervistato esattamente 3 anni fa: avevi 15 anni e tanti tecnici ed addetti ai lavori già ti indicavano come uno tra i miglior prospetti del tennis italiano. Perché?

Perché hanno sicuramente visto in me tanto impegno e passione per questo sport e un bel progetto da realizzare.

In che cosa è cambiato il tuo gioco in questi 3 anni?

Ho sempre mantenuto il mio gioco e sono migliorata sotto tanti aspetti.

Il 2019 è stato l’anno in cui hai vinto i tuoi primi tornei professionistici, i 15.000 di Heraklion e Tabarka a soli 16anni. Un bel risultato vero?

Si sono molto contenta di quei tornei, però sapevo che era solo un inizio e che dovevo lavorare tanto per migliorarmi

Nel 2020 poi c’è stata la pandemia e tutta la programmazione ne è stata condizionata. Come hai vissuto il tennis nell’epoca del Covid?

In maniera abbastanza tranquilla, mi sono presa il mio tempo e ho aspettato di poter riprendere a giocare…soprattutto dopo l’infortunio al polso che mi ha fatto stare ferma tanto.

A livello pro però, a partire dai due 15.000 vinti nel 2019, ti sei un po’ fermata, non andando oltre i quarti di finale nei tornei che hai giocato. Come spieghi questo rallentamento?

Sono comunque salita di ranking e mi sono presa anche del tempo per allenarmi e migliorare. Nel 2020 ho fatto pochissima attività a causa del polso rotto (sono stata ferma tanto). Ho fatto fatica a inizio anno a esprimermi al meglio nei tornei, sto iniziando a giocare meglio dagli ultimi tornei. Quest’anno si è anche alzato il livello nei 15k e penso che sia un bene per la mia crescita, così ho modo di confrontarmi anche con tenniste con un buon ranking.

Come hai interpretata la tua partecipazione alle prequalifiche degli Internazionali?

L’ho vista come un’occasione per fare una bellissima esperienza e potermi eventualmente confrontare con delle top players. Ho giocato 2 buone partite, peccato per il secondo match in non sono riuscita a sfruttare qualche buona occasione… però va bene comunque.

Stai giocando anche qualche torneo junior e poi andrai al Roland Garros:

Non mi interessa molto l’attività junior adesso, giocherò solo gli Slam perché sono delle bellissime esperienze. Per quanto riguarda i tornei Itf sicuramente una volta compiuto 18 anni e non avendo più il limite di tornei giocherò qualche torneo 25k o lì dove riuscirò ad entrare.

Sei entrata nelle prime 600 posizioni del ranking. Quale classifica pensi di meritare attualmente e che obiettivo ti proponi?

Non lo so, non sto dando importanza alla classifica in questo momento, l’unica cosa che mi interessa è di avere un ranking tale da accedere a tornei più importanti e alzare il livello

Hai concluso i tuoi studi e cosa pensi di quelle ragazze junior che vanno al college?

Non ho ancora concluso i miei studi.

Penso che il college sia un’ottima opportunità per giocare e continuare gli studi.

Ti vedremo tra le prime 100 l’anno prossimo?

Non lo so, ripeto non mi sto ponendo un limite e non sto guardando la classifica in questo momento

Antonio De Filippo