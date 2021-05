Masters 1000 e WTA 1000 di Roma: Il programma completo di Mercoledì 12 Maggio 2021

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Dominic Thiem vs Marton Fucsovics

2. Sara Sorribes Tormo vs [7] Aryna Sabalenka

3. [8] Serena Williams vs Nadia Podoroska (non prima ore: 2.00PM)

4. [9] Matteo Berrettini vs John Millman

5. Jannik Sinner vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 18:00)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [10] Roberto Bautista Agut vs Cristian Garin

2. [WC] Gianluca Mager vs Lorenzo Sonego

3. Aslan Karatsev vs [3] Daniil Medvedev

4. [4] Sofia Kenin vs Barbora Krejcikova

5. Kerber o Cornet vs Halep

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Ashleigh Barty vs [DA SR] Yaroslava Shvedova (non prima ore: 10:00)

2. Jessica Pegula vs [2] Naomi Osaka

3. [6] Alexander Zverev vs [Q] Hugo Dellien

4. Marin Cilic vs [5] Stefanos Tsitsipas

5. [13] Denis Shapovalov vs [WC] Stefano Travaglia

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [9] Karolina Pliskova vs Anastasija Sevastova (non prima ore: 10:00)

2. [Q] Vera Zvonareva vs [11] Petra Kvitova

3. [Q] Federico Delbonis vs [12] David Goffin

4. [WC] Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori vs Adrian Mannarino / Benoit Paire

5. [DA SR] Elena Vesnina / Vera Zvonareva vs [OSE] Ekaterina Alexandrova / Zhaoxuan Yang (non prima ore: After Suitable Rest)

6. [4] Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs [WC] Giulia Gatto-Monticone / Bianca Turati

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Amanda Anisimova vs [5] Elina Svitolina

2. [12] Garbiñe Muguruza vs [Q] Bernarda Pera

3. [13] Jennifer Brady vs Ekaterina Alexandrova

4. Konta o Ostapenko vs Tomljanovic

5. [OSE] Kristina Mladenovic / Marketa Vondrousova vs Lucie Hradecka / Laura Siegemund (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [17] Maria Sakkari vs Cori Gauff

2. [WC] Caroline Garcia vs Veronika Kudermetova

3. Petra Martic vs [LL] Kristina Mladenovic

4. Madison Keys vs [15] Iga Swiatek

5. Ellen Perez / Saisai Zheng vs [WC] Irina-Camelia Begu / Sara Errani

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Cameron Norrie vs [Q] Alejandro Davidovich Fokina

2. Jan-Lennard Struff vs [7] Andrey Rublev

3. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [WC] Fabio Fognini / Lorenzo Musetti

4. Alex de Minaur / Jan-Lennard Struff vs [3] Ivan Dodig / Filip Polasek

5. Max Purcell / Luke Saville vs [Alt] Liam Broady / Andy Murray

6. Sander Gille / Joran Vliegen vs [5] Rajeev Ram / Joe Salisbury

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Darija Jurak / Andreja Klepac vs [6] Hao-Ching Chan / Latisha Chan (non prima ore: 10:00)

2. [ND] Alla Kudryavtseva / Monica Niculescu vs [8] Gabriela Dabrowski / Asia Mohammad

3. [Alt] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs Daniel Evans / Neal Skupski

4. Alexander Bublik / Cristian Garin vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic

5. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Andres Molteni / Diego Schwartzman

6. Maximo Gonzalez / Fabrice Martin vs Raven Klaasen / Ben McLachlan