Masters 1000 Madrid: Rafael Nadal fa la festa a Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz (ATP 120) forse non dimenticherà mai il giorno dei suoi 18 anni. Il giovane spagnolo, diventato maggiorenne proprio oggi, ha avuto l’onore di incrociare la racchetta sul centrale del Masters 1000 di Madrid per la prima volta in carriera con il suo idolo Rafael Nadal (2), che però non era per niente in vena di regali: in appena 77′ di gioco il mancino di Manacor si è sbarazzato dell’erede designato con un eloquente 6-1 6-2.

Avanzano anche Daniil Medvedev (3) e Alexander Zverev (6). Nonostante qualche problema ad adattarsi alla terra spagnola, il russo ha sconfitto in rimonta per 4-6 6-4 6-2 l’iberico Alejandro Davidovich Fokina (49), mentre il tedesco si è sbarazzato con un netto 6-3 6-2 dell’ex top 10 giapponese Kei Nishikori (43). La rivelazione degli ultimi Australian Open Aslan Karatsev (27) ha invece estromesso a sorpresa Diego Schwartzmann (9), crollato alla distanza con il punteggio di 2-6 6-4 6-1.