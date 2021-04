ATP Barcellona: Lorenzo Musetti supera l’esame di Feli Lopez ed ora sfiderà Felix Auger Aliassime

Lorenzo Musetti, n.86 del ranking e in gara grazie a una wild card, ha sconfitto questo pomeriggio nel primo turno del torneo ATP 500 di Barcellona lo spagnolo Feliciano Lopez, n.61 ATP e 39 anni con il risultato di 64 63 in 1 ora e 10 minuti di partita.

Al secondo turno Lorenzo Musetti sfiderà Felix Auger Aliassime classe 2000 e n.20 del mondo.

Primo set: Musetti sotto di un break per 2 a 3 e servizio per l’avversario piazzava il controbreak nel sesto gioco e poi sul 5 a 4, dal 40-30, conquistava tre punti consecutivi, il break ed il set per 6 a 4.

Secondo set: L’azzurro dopo aver annullato un break point in apertura di parziale, metteva a segno dal 3-4 senza break, un bellissimo parziale di 12 punti consecutivi, strappando il servizio nel nono gam all’avversario e e chiudendo la partita nel gioco successivo per 6 a 3.

ATP ATP Barcelona Lopez F. Lopez F. 4 3 Musetti L. Musetti L. 6 6 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lopez F. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Lopez F. 0-15 15-15 30-15 2-3 → 3-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Lopez F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lopez F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Lopez F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Lopez F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Lopez F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lopez F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 Aces 13 Double Faults 255% (35/64) 1st Serve 67% (32/48)60% (21/35) 1st Serve Points Won 84% (27/32)48% (14/29) 2nd Serve Points Won 69% (11/16)25% (1/4) Break Points Saved 50% (1/2)9 Service Games Played 1016% (5/32) 1st Serve Return Points Won 40% (14/35)31% (5/16) 2nd Serve Return Points Won 52% (15/29)50% (1/2) Break Points Converted 75% (3/4)10 Return Games Played 955% (35/64) Service Points Won 79% (38/48)21% (10/48) Return Points Won 45% (29/64)40% (45/112) Total Points Won 60% (67/112)