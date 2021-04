Thiem parla del suo momento difficile: “Sono caduto in un baratro”

Il successo di uno Slam, rincorso da molto tempo, e la gestione di stress ed aspettative dopo esser entrato nel “club” dei Campioni. La pandemia, con tutti i problemi sportivi e personali connessi. Un fisico che nonostante la giovane età inizia a dargli problema, aspetto decisivo per un tennista con un gioco così spinto al limite sul piano atletico, e quindi mentale. Questo il vortice in cui si ritrova da tempo Dominic Thiem, campione a US Open 2020, ai box da qualche settimana – mentre la stagione è appena entrata sul suo amato “rosso” – per recuperare da problemi fisici, tra piede e ginocchio. Una situazione che pare non stia vivendo affatto bene, come descritto in una lunga intervista al magazine del suo paese Der Standard. Thiem spiega di sentirsi come in un baratro da cui stenta ad uscire, una situazione e tanti cambiamenti che l’hanno toccato profondamente. Ecco alcuni passaggi significativi dell’intervista.

“Sto vivendo un periodo difficile, devo affrontare diversi problemi. L’anno scorso, durante la prima pausa per la Pandemia, ho avuto problemi al ginocchio destro. Adesso soffro al sinistro. A quel tempo però non dovevo scendere in campo in nessun torneo, perché non c’erano. Ora sono stato costretto a fermarmi, e non è un bel momento per farlo”.

Dopo diverse voci (tra cui quella del suo manager, che abbiamo riportato poco tempo fa), ecco la verità di Dominic, che ha chiarito la sua situazione: “È un problema congenito, che di tanto in tanto compare alle mie ginocchia. Il pubblico lo sta scoprendo adesso, ci vogliono un paio di settimane prima che il fastidio scompaia. Ha già iniziato a sentire dolore in Australia. È un dolore intenso, ma sono sicuro che andrà via“.

Fisico, ma anche testa. Per l’austriaco, molto è cambiato dopo il grande successo a New York: “Quando passi tutta la vita a perseguire un obiettivo e indirizzi tutta la tua vita per questo, una volta che lo hai raggiunto le cose smettono di essere le stesse. È normale, credo che sia così per tutti. Il problema è che nel tennis tutto va molto veloce, niente rallenta di settimana in settimana. Nel tennis non hai tempo per elaborare la vittoria. In questo sport oggi se non sei al 100%, perdi. Questo è quello che mi è successo nel 2021. Il livello è molto alto, gli avversari sono molto forti ed è normale che contro di me vogliano vincere, si cerca sempre la vittoria in generale. Per questo motivo, ritengo che sia meglio non disputare i tornei quando non stai bene, e tornare solo quando stai meglio. Se fossi andato a Belgrado, forse avrei perso al primo turno, di nuovo, e sarei entrato ancor più in quella spirale negativa che avverto. Ho bisogno di allontanarmi da quella brutta sensazione, preferisco starmene a casa. Non sono il primo che avverte questa necessità, né sarò l’ultimo”. Parole sincere, forti. Non ti aspetti da un ragazzo che ha l’immagine del “duro” frasi del genere, che mettono a nudo una fragilità inaspettata.

Continua il racconto di Thiem, con altri dettagli davvero toccanti e personali: “Penso di aver giocato una delle partite più memorabili di tutta la mia carriera contro il Kyrgios, rimontando da due set a zero (all’ultimo Australian Open, ndr). È stato un grande sforzo per un premio così piccolo. L’atmosfera era incredibile. Quindi, ecco il coprifuoco. All’improvviso, mi sono ritrovato negli spogliatoi, sudato, e l’intera stanza era vuota. Sembrava che si fosse verificato un incidente nucleare… Due giorni dopo, contro Dimitrov, giocavo in uno stadio vuoto, con un caldo soffocante. Non sapevo come gestire la situazione”. Proprio da quella sconfitta, tutto sembra esser crollato.

Thiem si dice estremamente colpito dal momento che tutti stiamo vivendo. Lo sport, in queste “bolle” e stadi vuoti, a suo parere è qualcosa di artificiale, gli è difficile trovare quel “fuoco” che lo spinge a dare il meglio di sé. “Mi sento vuoto. Non ho nemmeno guardato le partite di Champions League o quelle del torneo di Monte Carlo. Ho passato 15 anni della mia vita a perseguire un obiettivo, senza guardare da nessun’altra parte. Una volta che ci sono riuscito, sento che alcune cose dentro di me sono come crollate. La mia vita privata è diversa, dovendo fare i conti con tante cose, con orizzonti che si sono allargati … Devi fare qualcosa con la tua testa. Prima era solo tennis. Voglio cambiare questa situazione“.

La svolta in negativo nella sua testa e motivazione è arrivata nella pausa alla fine del 2020. “Quando ho vinto gli US Open, ero in uno stato di euforia” racconta Dominic, “i risultati hanno continuato ad essere buoni, fino Finals di Londra. Ma quando ho ripreso la preparazione per questa stagione, sono come caduto in un baratro. Vedremo se riuscirò ad uscirne. Non lo so, lo spero“. Affermazione questa che desta non poche preoccupazioni per il resto della stagione e, chissà, forse addirittura per la sua carriera. Non possiamo non ricordare cosa sia il tennis di Thiem: potenza, determinazione, voglia di spingere al massimo ogni palla, intensità. Una macchina da tennis che viaggia ad altissimi giri, e consuma energie fisiche e mentali in quantità industriali. Mica facile tener accesa questa macchina se hai meno energia mentale…

Tuttavia Thiem, pur mettendosi a nudo e rivelando la fragilità del momento, non sembra aver voglia di tirare i remi in barca e staccare a lungo la spina, anzi. “Non gioco contro i migliori da parecchio tempo, quindi non ho idea di dove mi trovo come condizione. Mi alleno certo, ma solo la partita ti fornice il metro del tuo livello e solo quando stai bene puoi dare il massimo. Spero di poter giocare a Madrid e Roma, con l’obiettivo di essere competitivo a Parigi. Il sogno? Quest’anno anche vincere una medaglia alle Olimpiadi, ma vedremo cosa succederà con la pandemia. Il coronavirus ci ha portato via tante cose buone, a cominciare dai viaggi, dalla libertà di movimento e di poter decidere cosa fare. È difficile adesso giocare settimana dopo settimana in queste circostanze. Ci sono persone che sono riuscite ad adattarsi a tutto questo, come la vita in una bolla. A Dubai le condizioni della bolla sanitaria sono state estreme. Ci hanno permesso di lasciare l’Hotel solo per andare a giocare in uno stadio vuoto. Non è la situazione migliore. Ho sempre pianificato la mia vita, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Ora, con questa incertezza su dove potremo giocare o meno, tutto è cambiato. È una situazione difficile, ma non lascerò che questo mi porti via il sogno di giocare a tennis, tutti vogliamo tornare alla normalità”.

