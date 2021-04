Jelena Ostapenko e il livello ITF di Ankita Raina

Jelena Ostapenko, la campionessa del Roland Garros 2017, nei giorni scorsi ha aiutato la Lettonia a sconfiggere l’India nei playoff della Billie Jean King Cup, ma ha dovuto soffrire molto per vincere il suo incontro contro la numero uno dell’India Ankita Raina.

La lettone non sembra essere una fan dello stile di gioco dell’indiana.

“Sono felice per la vittoria anche se non ho giocato bene. Sapevo che era impossibile giocare bene. Ha uno stile di gioco molto brutto. Ha un livello ITF e noi siamo di un livello WTA” ha detto la Ostapenko in dichiarazioni raccolte da ESPN.

La lettone che ha sconfitto Taina per 6-2, 5-7, 7-5 in una battaglia durata 2 ore e 30 minuti.