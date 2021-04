Challenger Belgrado, Split 2 e Orlando: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

CHALLENGER Belgrade (Serbia) – 2° Turno – terra battuta

1. [WC] Viktor Troicki/ Miljan Zekicvs [3] Tomislav Brkic/ Nikola Cacic

2. [6] Taro Daniel vs Damir Dzumhur



3. [1] Roberto Carballes Baena vs [SE] Blaz Rola



4. Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski vs Artem Sitak / David Vega Hernandez



5. [WC] Hamad Medjedovic / Marko Topo OR Roman Jebavy / Igor Zelenay vs [WC] Viktor Troicki / Miljan Zekic OR [3] Tomislav Brkic / Nikola Cacic

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Hamad Medjedovic / Marko Topo vs Roman Jebavy / Igor Zelenay



2. Liam Broady vs Brandon Nakashima



3. Jozef Kovalik vs [2] Facundo Bagnis



4. Guillermo Duran / Andres Molteni vs Andre Begemann / Andrea Vavassori



5. Andre Goransson / Jonny O’Mara vs Facundo Bagnis / Francisco Cerundolo



CHALLENGER Split 2 (Croazia) – 2° Turno – terra battuta

1. Maximilian Marterervs [Q] Kacper Zuk

2. [SE] Pedro Cachin vs Quentin Halys



3. [WC] Duje Ajdukovic / Frane Nincevic vs Szymon Walkow / Jan Zielinski



Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aleksandar Vukic vs [Q] Zdenek Kolar



2. [1] Denys Molchanov / Matt Reid vs Gregoire Barrere / Albano Olivetti



3. Zdenek Kolar / Lukas Rosol vs [2] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov



Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Mirza Basic vs [LL] Andrea Collarini



2. [3] Robert Galloway / Alex Lawson vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



CHALLENGER Orlando (USA) – 2° Turno, cemento

1. [WC] Aleksandar Kovacevicvs [WC] Christian Harrison

2. [Q] Tim Van Rijthoven vs [5] Denis Kudla



3. [WC] Christian Harrison / Dennis Novikov vs [PR] Yuki Bhambri / Matthew Ebden



Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Christopher Eubanks vs Michael Mmoh



2. [6] Prajnesh Gunneswaran vs Jack Sock



3. Mitchell Krueger / Jack Sock vs [WC] Alexander Ritschard / Alex Rybakov



Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Joao Menezes / Thiago Seyboth Wild vs [WC] Sekou Bangoura / Junior A. Ore



2. Jesper De Jong / Sem Verbeek vs JC Aragone / Luis David Martinez



