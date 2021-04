WTA 250 Charleston: Il Tabellone Principale. Presente Sara Errani per i colori italiani

WTA 250 Charleston – Tabellone Principale

(1) Ons Jabeur vs Stefanie Voegele

Qualifier vs Qualifier

Kristie Ahn vs Francesca Di Lorenzo

Nao Hibino vs (5) Misaki Doi

(3) Shelby Rogers vs Catherine McNally

Qualifier vs Qualifier

Danka Kovinic vs Viktoriya Tomova

(WC) Coco Vandeweghe vs (7) Lauren Davis

(8) Madison Brengle vs Natalia Vikhlyantseva

Yafan Wang vs Astra Sharma

Tereza Martincova vs (WC) Emma Navarro

(WC) Linda Fruhvirtova vs (4) Alizé Cornet

(6) Ajla Tomljanovic vs Renata Zarazua

Clara Tauson vs Liudmila Samsonova

Christina McHale vs Sara Errani

(SE) Maria Camila Osorio Serrano vs (2) Magda Linette