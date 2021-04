Challenger Split 2: Il Main draw e il Tabellone di Quali. Tre azzurri al via tra Md e Quali

Challenger SPLIT 2 ,Croatia (CL) /80 – Tabellone Principale

(1) Barrere, Gregoire vs Qualifier/Special Exempt

Masur, Daniel vs Halys, Quentin

(PR) Kokkinakis, Thanasi vs (WC) Ajdukovic, Duje

(PR) Brown, Dustin vs (7) Horansky, Filip

(4) Safwat, Mohamed vs Bourgue, Mathias

Bolt, Alex vs Domingues, Joao

Qualifier/Special Exempt vs Istomin, Denis

Qualifier/Special Exempt vs (6) Giustino, Lorenzo

(5) Coppejans, Kimmer vs (WC) Serdarusic, Nino

Muller, Alexandre vs Ymer, Elias

Ilkel, Cem vs Couacaud, Enzo

Qualifier/Special Exempt vs (3) Gaston, Hugo

(8) Diez, Steven vs Marterer, Maximilian

Qualifier/Special Exempt vs Rosol, Lukas

(WC) Kekez, Duje vs Vukic, Aleksandar

(SE) Kavcic, Blaz vs (2) Polmans, Marc

Challenger SPLIT 2 ,Croatia (CL) /80 – Tabellone Quali

(1) Collarini, Andrea vs Lenz, Julian

Basic, Mirza vs (5) Wu, Tung-Lin

(2) Zuk, Kacper vs (WC) Poljicak, Mili

(WC) Nincevic, Frane vs (7) Lamasine, Tristan

(3) Kolar, Zdenek vs Galovic, Viktor

Karlovskiy, Evgeny vs (6) Viola, Matteo

(4) Moroni, Gian Marco vs (WC) Barun, Bozo

Moraing, Mats vs (8) Klein, Lukas

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Gian Marco Moroni vs [WC] Bozo Barun

2. [1] Andrea Collarini vs Julian Lenz

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Zdenek Kolar vs Viktor Galovic

2. Mats Moraing vs [8] Lukas Klein

3. [2] Kacper Zuk vs [WC] Mili Poljicak

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Evgeny Karlovskiy vs [6] Matteo Viola

2. Mirza Basic vs [5] Tung-Lin Wu

3. [WC] Frane Nincevic vs [7] Tristan Lamasine