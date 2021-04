ATP Cagliari e Marbella: I risultati completi del Day 1. Tutti sconfitti gli azzurri oggi. Peccato per Giulio Zeppieri

Federico Gaio, n.137 ATP e in tabellone grazie ad una wild card, è stato sconfitto al primo turno del torneo di Cagliari per 64 62, in un’ora e 36 minuti di gioco, dal serbo Laslo Djere, n.57 del ranking e campione in carica.

Nel pomeriggio amara sconfitta per Giulio Zeppieri, 19enne di Latina n.313 ATP, anche lui wild card, sconfitto dallo sloveno Aljaz Bedene, n.58 del ranking in tre set.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Zeppieri era stato avanti per 4 a 1, con un break di vantaggio.

Sfuma il possibile ingresso nel main draw per Matteo Viola che ha ceduto con il punteggio di 76(3) 46 76(4), dopo oltre tre ore di battaglia, allo slovacco Jozef Kovalik, n.129 del ranking e prima testa di serie.

A Marbella esce di scena nel turno decisivo delle qualificazioni Lorenzo Giustino.

Md Cagliari

(1) Evans, Daniel vs Bye

Musetti, Lorenzo vs Novak, Dennis

(WC) Gaio, Federico vs Djere, Laslo

Coria, Federico vs (6) Millman, John

(4) Basilashvili, Nikoloz vs Bye

(Q) Nagal, Sumit vs (Q) Kovalik, Jozef

(Q) Huesler, Marc-Andrea vs (Q) Broady, Liam

Sousa, Joao vs (5) Struff, Jan-Lennard

(8) Paul, Tommy vs Hanfmann, Yannick

Cecchinato, Marco vs (WC) Fabbiano, Thomas

Simon, Gilles vs Travaglia, Stefano

Bye vs (3) Sonego, Lorenzo

(7) Pella, Guido vs Gerasimov, Egor

Bedene, Aljaz vs (WC) Zeppieri, Giulio

Martin, Andrej vs Vesely, Jiri

Bye vs (2) Fritz, Taylor

(1) Carreno Busta, Pablovs Bye(Q) Zapata Miralles, Bernabevs (Q) Vilella Martinez, MarioBagnis, Facundovs Cerundolo, Francisco(WC) Rune, Holger Vitus Nodskovvs (7) Kwon, Soonwoo

(4) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Pouille, Lucas vs Berankis, Ricardas

Gombos, Norbert vs Londero, Juan Ignacio

Carballes Baena, Roberto vs (8) Delbonis, Federico

(6) Lopez, Feliciano vs Daniel, Taro

(Q) Milojevic, Nikola vs (WC) Alcaraz, Carlos

Kukushkin, Mikhail vs Mager, Gianluca

Bye vs (3) Ruud, Casper

(5) Davidovich Fokina, Alejandro vs Dzumhur, Damir

Ivashka, Ilya vs Martinez, Pedro

(Q) Laaksonen, Henri vs Munar, Jaume

Bye vs (2/WC) Fognini, Fabio

ATP 250 Cagliari (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP ATP Cagliari Pella G. Pella G. 4 0 Gerasimov E. Gerasimov E. 6 6 Vincitore: Gerasimov E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Pella G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Gerasimov E. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Pella G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Gerasimov E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Pella G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Gerasimov E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Pella G. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Gerasimov E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Pella G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Gerasimov E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Pella G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Gerasimov E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Pella G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Gerasimov E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Pella G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Gerasimov E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. [7] Guido Pellavs Egor Gerasimov

2. [WC] Federico Gaio vs Laslo Djere



ATP ATP Cagliari Gaio F. Gaio F. 4 2 Djere L. Djere L. 6 6 Vincitore: Djere L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Djere L. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Gaio F. 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Djere L. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Djere L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Djere L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gaio F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Djere L. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Gaio F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Djere L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Gaio F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Djere L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [8] Tommy Paul vs Yannick Hanfmann



ATP ATP Cagliari Paul T. Paul T. 6 7 3 Hanfmann Y. Hanfmann Y. 7 5 6 Vincitore: Hanfmann Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Hanfmann Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Paul T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Hanfmann Y. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Paul T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Hanfmann Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Paul T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Hanfmann Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Paul T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Hanfmann Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Paul T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Hanfmann Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Paul T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Hanfmann Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Paul T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Hanfmann Y. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Paul T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Hanfmann Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Paul T. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Hanfmann Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Paul T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Hanfmann Y. 4-6 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1-1* 3*-1 2*-1 4*-3 6-4* 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Hanfmann Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Paul T. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Hanfmann Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Paul T. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Hanfmann Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Paul T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Hanfmann Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Paul T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Hanfmann Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Paul T. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Hanfmann Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Paul T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Aljaz Bedene vs [WC] Giulio Zeppieri (non prima ore: 17:00)



ATP ATP Cagliari Bedene A. Bedene A. 1 7 7 Zeppieri G. Zeppieri G. 6 5 6 Vincitore: Bedene A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Zeppieri G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Zeppieri G. 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Bedene A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Zeppieri G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Zeppieri G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Bedene A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Bedene A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Zeppieri G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Zeppieri G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Bedene A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Zeppieri G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Bedene A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Zeppieri G. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Bedene A. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Zeppieri G. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Bedene A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Zeppieri G. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Zeppieri G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Bedene A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Bedene A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Zeppieri G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Bedene A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Zeppieri G. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Campo 14 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Sumit Nagal vs Maxime Janvier



ATP ATP Cagliari Nagal S. Nagal S. 6 6 Janvier M. Janvier M. 2 1 Vincitore: Nagal S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Janvier M. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Nagal S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-0 → 5-1 Janvier M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Nagal S. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Janvier M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Nagal S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Janvier M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nagal S. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Janvier M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Nagal S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Janvier M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Nagal S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Janvier M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Nagal S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Janvier M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [1] Jozef Kovalik vs Matteo Viola



ATP ATP Cagliari Kovalik J. Kovalik J. 7 4 7 Viola M. Viola M. 6 6 6 Vincitore: Kovalik J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Kovalik J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Viola M. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Kovalik J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Viola M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Kovalik J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Viola M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Kovalik J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Viola M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kovalik J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Viola M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kovalik J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Viola M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kovalik J. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Viola M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Kovalik J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Viola M. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Kovalik J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Viola M. 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Kovalik J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Viola M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kovalik J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Viola M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 Viola M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Kovalik J. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Viola M. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Kovalik J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Viola M. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Kovalik J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Viola M. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Kovalik J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Viola M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Kovalik J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Viola M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Kovalik J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [4] Lloyd Glasspool / Jonny O’Mara vs Marco Cecchinato / Stefano Travaglia



ATP ATP Cagliari Glasspool L. / O'Mara J. Glasspool L. / O'Mara J. 6 3 12 Cecchinato M. / Travaglia S. Cecchinato M. / Travaglia S. 3 6 14 Vincitore: Cecchinato M. / Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-14 Cecchinato M. / Travaglia S. 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 2-7 3-7 3-8 4-8 5-8 5-9 6-9 7-9 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 13-12 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Cecchinato M. / Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Glasspool L. / O'Mara J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Cecchinato M. / Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Glasspool L. / O'Mara J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Cecchinato M. / Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Glasspool L. / O'Mara J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Cecchinato M. / Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Glasspool L. / O'Mara J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Cecchinato M. / Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Glasspool L. / O'Mara J. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Cecchinato M. / Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Glasspool L. / O'Mara J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Cecchinato M. / Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Glasspool L. / O'Mara J. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Cecchinato M. / Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Glasspool L. / O'Mara J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Cecchinato M. / Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Glasspool L. / O'Mara J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [2] Simone Bolelli / Andres Molteni



ATP ATP Cagliari Lammons N. / Withrow J. Lammons N. / Withrow J. 5 4 Bolelli S. / Molteni A. Bolelli S. / Molteni A. 7 6 Vincitore: Bolelli S. / Molteni A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Lammons N. / Withrow J. 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Bolelli S. / Molteni A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Lammons N. / Withrow J. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Lammons N. / Withrow J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Lammons N. / Withrow J. 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Lammons N. / Withrow J. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Bolelli S. / Molteni A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Lammons N. / Withrow J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Lammons N. / Withrow J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Lammons N. / Withrow J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Lammons N. / Withrow J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Bolelli S. / Molteni A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Lammons N. / Withrow J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Bolelli S. / Molteni A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lammons N. / Withrow J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Campo 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Jurij Rodionov vs [8] Liam Broady



ATP ATP Cagliari Rodionov J. Rodionov J. 5 6 0 Broady L. Broady L. 7 4 6 Vincitore: Broady L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Rodionov J. 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Broady L. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Rodionov J. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Broady L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Rodionov J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Broady L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rodionov J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Broady L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Rodionov J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Broady L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Rodionov J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Broady L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Rodionov J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Broady L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Rodionov J. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Broady L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Rodionov J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Broady L. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Rodionov J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Broady L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Rodionov J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Broady L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Rodionov J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Broady L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Rodionov J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Broady L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Rodionov J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Broady L. 15-0 15-15 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [2] Cedrik-Marcel Stebe vs [6] Marc-Andrea Huesler



ATP ATP Cagliari Stebe C. • Stebe C. 15 5 1 Husler M. Husler M. 40 7 1 Vincitore: Huesler per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Stebe C. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 Husler M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Stebe C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Husler M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Stebe C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Husler M. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Stebe C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Husler M. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Stebe C. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Husler M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Stebe C. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Husler M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Stebe C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Husler M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Stebe C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP 250 Marbella (Spagna) – TD Qualificazione – 1° Turno Md – terra battuta

Estadio Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. Lucas Pouille vs Ricardas Berankis



ATP ATP Marbella Pouille L. Pouille L. 4 7 5 Berankis R. Berankis R. 6 6 7 Vincitore: Berankis R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Pouille L. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Pouille L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Berankis R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Pouille L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Pouille L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Berankis R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Pouille L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Berankis R. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Pouille L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Berankis R. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Berankis R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Pouille L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Pouille L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Pouille L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Berankis R. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Pouille L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Berankis R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Pouille L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Berankis R. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Pouille L. 0-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Pouille L. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Berankis R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Pouille L. 0-15 0-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Berankis R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Pouille L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Berankis R. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Pouille L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Berankis R. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Pouille L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [WC] Holger Vitus Nodskov Rune vs [7] Soonwoo Kwon



ATP ATP Marbella Rune H. Rune H. 3 6 6 Kwon S. Kwon S. 6 3 7 Vincitore: Kwon S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Rune H. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Kwon S. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Rune H. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Kwon S. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Rune H. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Kwon S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Rune H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Rune H. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Kwon S. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Rune H. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kwon S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Rune H. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Kwon S. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Rune H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Kwon S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Rune H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Rune H. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Kwon S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Rune H. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kwon S. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Rune H. 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Kwon S. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Rune H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Kwon S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Rune H. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Kwon S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Rune H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kwon S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Roberto Carballes Baena vs [8] Federico Delbonis (non prima ore: 17:30)



ATP ATP Marbella Carballes Baena R. Carballes Baena R. 5 1 Delbonis F. Delbonis F. 7 6 Vincitore: Delbonis F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Delbonis F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Delbonis F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Carballes Baena R. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Carballes Baena R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Delbonis F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Carballes Baena R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Carballes Baena R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Delbonis F. 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Carballes Baena R. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Delbonis F. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Delbonis F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Carballes Baena R. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Delbonis F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [1] Evgeny Donskoy vs [5] Bernabe Zapata Miralles



ATP ATP Marbella Donskoy E. Donskoy E. 1 4 Zapata Miralles B. Zapata Miralles B. 6 6 Vincitore: Zapata Miralles B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Zapata Miralles B. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Donskoy E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Donskoy E. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Zapata Miralles B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Donskoy E. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Zapata Miralles B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Donskoy E. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Donskoy E. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Donskoy E. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Zapata Miralles B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Donskoy E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Donskoy E. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Zapata Miralles B. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Alt] Mario Vilella Martinez vs [WC] Carlos Gomez-Herrera



ATP ATP Marbella Vilella Martinez M. Vilella Martinez M. 6 3 6 Gomez-Herrera C. Gomez-Herrera C. 3 6 3 Vincitore: Vilella Martinez M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Gomez-Herrera C. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Vilella Martinez M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Gomez-Herrera C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Gomez-Herrera C. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Gomez-Herrera C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Vilella Martinez M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Gomez-Herrera C. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Gomez-Herrera C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Vilella Martinez M. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Gomez-Herrera C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Gomez-Herrera C. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Gomez-Herrera C. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Gomez-Herrera C. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Vilella Martinez M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Gomez-Herrera C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Vilella Martinez M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Gomez-Herrera C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Gomez-Herrera C. 15-0 40-30 1-0 → 1-1 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 15-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Feliciano Lopez / Marc Lopez vs [2] Marcus Daniell / Philipp Oswald (non prima ore: 15:30)



ATP ATP Marbella Lopez F. / Lopez M. Lopez F. / Lopez M. 1 2 Daniell M. / Oswald P. Daniell M. / Oswald P. 6 6 Vincitore: Daniell M. / Oswald P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Daniell M. / Oswald P. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Lopez F. / Lopez M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Daniell M. / Oswald P. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Lopez F. / Lopez M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Daniell M. / Oswald P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Lopez F. / Lopez M. 15-0 30-15 30-40 40-40 30-30 0-2 → 1-2 Daniell M. / Oswald P. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Lopez F. / Lopez M. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Daniell M. / Oswald P. 30-0 1-5 → 1-6 Lopez F. / Lopez M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Daniell M. / Oswald P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Lopez F. / Lopez M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Daniell M. / Oswald P. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Lopez F. / Lopez M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Daniell M. / Oswald P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] David Marrero / Adrian Menendez-Maceiras



ATP ATP Marbella Gille S. / Vliegen J. Gille S. / Vliegen J. 6 6 8 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 4 7 10 Vincitore: Marrero D. / Menendez-Maceiras A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Gille S. / Vliegen J. 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Gille S. / Vliegen J. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Gille S. / Vliegen J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Gille S. / Vliegen J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Gille S. / Vliegen J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Gille S. / Vliegen J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Gille S. / Vliegen J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Gille S. / Vliegen J. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Gille S. / Vliegen J. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Gille S. / Vliegen J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Gille S. / Vliegen J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Gille S. / Vliegen J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [4] Henri Laaksonen vs [8] Lorenzo Giustino



ATP ATP Marbella Laaksonen H. Laaksonen H. 7 3 6 Giustino L. Giustino L. 5 6 1 Vincitore: Laaksonen H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Giustino L. 0-15 15-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Giustino L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Laaksonen H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Giustino L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Laaksonen H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Giustino L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Giustino L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Giustino L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Giustino L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Laaksonen H. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Giustino L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Laaksonen H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Giustino L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Laaksonen H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-30 1-2 → 2-2 Giustino L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Laaksonen H. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Giustino L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Steven Diez vs [6] Nikola Milojevic



ATP ATP Marbella Diez S. Diez S. 5 3 Milojevic N. Milojevic N. 7 6 Vincitore: Milojevic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Diez S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Milojevic N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Diez S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Milojevic N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Diez S. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Milojevic N. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Diez S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Diez S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Diez S. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Milojevic N. 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Diez S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Diez S. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Diez S. 0-15 0-30 0-40 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Milojevic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Diez S. 30-15 40-40 2-0 → 3-0 Milojevic N. 0-40 1-0 → 2-0 Diez S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Norbert Gombos vs Juan Ignacio Londero