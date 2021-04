Combined Miami: Il programma di Giovedì 01 Aprile 2021

Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [26] Hubert Hurkacz vs [2] Stefanos Tsitsipas

2. Ashleigh BARTY [1] vs Elina SVITOLINA [5] (non prima delle 21:00)

3. Sebastian Korda vs [4] Andrey Rublev (non prima ore: 01:00)

4. Bianca ANDREESCU (CAN) [8] OR Sara SORRIBES TORMO (ESP) vs Maria SAKKARI (GRE) [23] (non prima ore: 02:30)

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic

2. Marcelo Arevalo / Horia Tecau OR Daniel Evans / Neal Skupski vs [4] Ivan Dodig / Filip Polasek