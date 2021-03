Masters 1000 Miami: Il programma di Domenica 28 Marzo. Nel pomeriggio in campo Jannik Sinner

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Felix Auger-Aliassime vs [18] John Isner

2. [1] Daniil Medvedev vs Alexei Popyrin

3. Frances Tiafoe vs [16] Dusan Lajovic (non prima ore: 01:30)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [31] Jan-Lennard Struff vs [7] Roberto Bautista Agut

2. [21] Jannik Sinner vs [14] Karen Khachanov

3. Emil Ruusuvuori vs Mikael Ymer

4. Cameron Norrie vs [22] Taylor Fritz

5. [32] Alexander Bublik vs James Duckworth (non prima ore: 00:00)

Court 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Daniel Evans / Neal Skupski vs [5] Jamie Murray / Bruno Soares

2. [4] Ivan Dodig / Filip Polasek vs Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz

3. Oliver Marach / Luke Saville vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

Court 5 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut OR Rohan Bopanna / Benoit Paire vs Miomir Kecmanovic / Aisam-Ul-Haq Qureshi

2. [WC] Sebastian Korda / Michael Mmoh vs Tim Puetz / Alexander Zverev