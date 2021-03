Andy Murray dà forfait a Miami. Al suo posto entrerà un lucky loser

Andy Murray ha dato forfait per il torneo Masters 1000 di Miami.

il britannico quindi non giocherà il torneo americano e al suo posto entrerà un lucky loser.

“Mi sono allenato da mercoledì a venerdì senza alcun problema o dolore, ma venerdì mi sono svegliato nel mezzo della notte con un dolore all’inguine e da allora non mi sono allenato. Sono migliorato di giorno in giorno in termini di dolore, ma quel problema non è sparito. Non so cosa sia successo”, ha dichiarato il britannico in un messaggio inviato ai media e trasmesso dal torneo.