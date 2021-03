Aslan Karatsev vince il suo primo torneo del circuito maggiore. Il russo si è aggiudicato l’ATP 500 di Dubai

Aslan Karatsev ha passato un decennio della sua carriera tra Futures e Challengers, ma gli ultimi mesi sono del tutto diversi dal suo passato.

All’età di 27 anni, il russo ha fatto un altro passo verso una stagione che sta diventando memorabile, vincendo il primo titolo in carriera nel circuito maggiore nel torneo ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Un mese dopo aver sorprendentemente raggiunto le semifinali degli Australian Open – ed essere entrato per la prima volta nella top 100 – il russo ha battuto tutta la concorrenza per trionfare a Dubai, con l’ultima “vittima” il sudafricano Lloyd Harris, proveniente dalle qualificazioni e n. 81° ATP, per 6-3 e 6-2, in un match completamente dominato dall’inizio alla fine e durato solo 76 minuti.

Attualmente classificato al 42° posto, Karatsev farà il suo debutto nella top 30 lunedì prossimo. Ad agosto, quando il circuito è tornato dopo la pausa pandemica di cinque mesi e mezzo, era fuori dai primi 250.

Karatsev ha totalizzato 15 vittorie e 2 sconfitte in questa stagione, con le uniche sconfitte arrivate contro giocatori del calibro di Novak Djokovic (1°) in semifinale a Melbourne e Dominic Thiem (4°) negli ottavi a Doha.

ATP ATP Dubai Harris L. Harris L. 3 2 Karatsev A. Karatsev A. 6 6 Vincitore: Karatsev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Harris L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Karatsev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Harris L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Karatsev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Harris L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Harris L. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Karatsev A. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Harris L. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Karatsev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Harris L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Harris L. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Karatsev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Harris L. 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Karatsev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

8 Aces 31 Double Faults 275% (36/48) 1st Serve 62% (36/58)72% (26/36) 1st Serve Points Won 83% (30/36)17% (2/12) 2nd Serve Points Won 50% (11/22)63% (5/8) Break Points Saved 100% (2/2)8 Service Games Played 917% (6/36) 1st Serve Return Points Won 28% (10/36)50% (11/22) 2nd Serve Return Points Won 83% (10/12)0% (0/2) Break Points Converted 38% (3/8)9 Return Games Played 858% (28/48) Service Points Won 71% (41/58)29% (17/58) Return Points Won 42% (20/48)42% (45/106) Total Points Won 58% (61/106)