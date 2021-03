Polemiche sulla wild card a Dubai per Rafael Nadal. Lo spagnolo rifiuta l’invito per motivi fisici

Le polemiche sono scoppiate quando Rafael Nadal è stato scelto per il torneo di Dubai in programma dalla prossima settimana, dopo aver rifiutato di partecipare ad Acapulco. C’è stata una marea di controinformazione, ma è stato lo stesso spagnolo a farsi avanti per mettere le cose in chiaro. C’era un invito dal torneo degli Emirati Arabi Uniti sul tavolo, ma il numero due del mondo lo ha rifiutato.

“Abbiamo seriamente pensato di giocare questo torneo, ma non credo di essere ancora pronto.

Ancora una volta grazie al gentile invito degli organizzaotri e in bocca al lupo per la manifestazione.

Un ringraziamento speciale al direttore del torneo Salah Talak perchè sono consapevole dei suoi sforzi per garantire la piena sicurezza di giocare a Dubai durante questa pandemia di Coronavirus senza precedenti”.

Lo spagnolo è a Manacor per recuperare da un infortunio alla schiena, motivo per cui ha anche detto no ad Acapulco, anche se oggi ha dichiarato che ha seriamente considerato di accettare l’invito di Dubai.