ATP Marsiglia e Doha: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. Stefano Travaglia esce di scena dopo aver perso due tiebreak

Stefano Travaglia esce di scena all’esordio nel torneo ATP 250 di Marsiglia.

Il 29enne di Ascoli Piceno, n.65 ATP, è stato sconfitto dallo statunitense Mackenzie McDonald, n.120 ATP (in gara con il ranking protetto) con il risultato di 76(2) 76 (1).

Da segnalare che l’azzurro nel primo set ha perso la frazione al tiebreak dopo aver mancato una palla break sul 4 pari che in caso di conversione l’avrebbe mandato a servire per il parziale nel gioco successivo.

Nel secondo set Stefano sotto per 2 a 4, recuperava il break nell’ottavo gioco impattando sul 4 pari, ma poi sempre al tiebreak cedeva la frazione per 7 punti a 1, perdendo sette punti consecutivi dall’1 a 0 in suo favore senza minibreak.’

1. Stefano Travaglia vs [PR] Mackenzie McDonald



ATP ATP Marseille Travaglia S. Travaglia S. 6 6 Mcdonald M. Mcdonald M. 7 7 Vincitore: Mcdonald M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 Mcdonald M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Mcdonald M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Mcdonald M. 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 5-6 → 6-6 Mcdonald M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Mcdonald M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Mcdonald M. 0-15 0-30 3-3 → 3-4 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Mcdonald M. 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Mcdonald M. 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

10 Ace 82 Doppi falli 368% % primo servizio 71%66% % di punti vinti su primo servizio 72%51% % di punti vinti su secondo servizio 63%1/6 Break point 1/140 Tiebreak vinti 231 Punti vinti in risposta 46101 Punti vinti 10912 Giochi vinti 143 N. max giochi vinti di fila 36 N. max punti vinti di fila 770 Punti vinti al servizio 6311 Giochi vinti al servizio 11

ATP 250 Marsiglia (Francia) – 1° Turno – cemento (al coperto)

ATP ATP Marseille Ebden M. Ebden M. 3 7 6 Bonzi B. Bonzi B. 6 6 3 Vincitore: Ebden M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Bonzi B. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Ebden M. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Bonzi B. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Ebden M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Bonzi B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Ebden M. 15-0 2-1 → 3-1 Bonzi B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Ebden M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Bonzi B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Bonzi B. 40-0 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Ebden M. 30-0 40-15 5-5 → 6-5 Bonzi B. 4-5 → 5-5 Bonzi B. 2-3 Ebden M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Bonzi B. 15-0 30-0 1-2 → 1-3 Ebden M. 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Bonzi B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ebden M. 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Bonzi B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ebden M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Bonzi B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Ebden M. 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Bonzi B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 Ebden M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Bonzi B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ebden M. 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

1. [Q] Matthew Ebdenvs [WC] Benjamin Bonzi

2. [6] Kei Nishikori vs Pierre-Hugues Herbert



ATP ATP Marseille Nishikori K. Nishikori K. 1 4 Herbert P. Herbert P. 6 6 Vincitore: Herbert P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Herbert P. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Nishikori K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Herbert P. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Nishikori K. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Herbert P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Nishikori K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Herbert P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Nishikori K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Herbert P. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Nishikori K. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Herbert P. 15-0 15-15 30-15 1-5 → 1-6 Nishikori K. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Herbert P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Nishikori K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Herbert P. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Nishikori K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Herbert P. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Jo-Wilfried Tsonga vs Feliciano Lopez (non prima ore: 17:30)



ATP ATP Marseille Tsonga J. Tsonga J. 30 3 0 Lopez F. • Lopez F. 30 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Lopez F. 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tsonga J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Lopez F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Tsonga J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Tsonga J. 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Lopez F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Tsonga J. 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Lopez F. 15-0 0-1 → 0-2 Tsonga J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. Lucas Pouille vs [Q] Alex Molcan



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

2. Mikhail Kukushkin vs [Q] Arthur Rinderknech



ATP ATP Marseille Kukushkin M. Kukushkin M. 6 3 2 Rinderknech A. Rinderknech A. 1 6 6 Vincitore: Rinderknech A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Rinderknech A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Kukushkin M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Rinderknech A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Kukushkin M. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Rinderknech A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kukushkin M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Kukushkin M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Kukushkin M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Kukushkin M. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Rinderknech A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kukushkin M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Rinderknech A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kukushkin M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Kukushkin M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Rinderknech A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Kukushkin M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Rinderknech A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Kukushkin M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Rinderknech A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Kukushkin M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Ken Skupski / Neal Skupski vs Mackenzie McDonald / Yoshihito Nishioka



ATP ATP Marseille Skupski K. / Skupski N. Skupski K. / Skupski N. 0 6 3 Mcdonald M. / Nishioka Y. • Mcdonald M. / Nishioka Y. 15 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Mcdonald M. / Nishioka Y. 15-0 3-1 Skupski K. / Skupski N. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Mcdonald M. / Nishioka Y. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Skupski K. / Skupski N. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Mcdonald M. / Nishioka Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Skupski K. / Skupski N. 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 5-3 → 6-3 Mcdonald M. / Nishioka Y. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Skupski K. / Skupski N. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Mcdonald M. / Nishioka Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Skupski K. / Skupski N. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Mcdonald M. / Nishioka Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Skupski K. / Skupski N. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Mcdonald M. / Nishioka Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Skupski K. / Skupski N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [7] Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] Petros Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Centre Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Jeremy Chardy vs Daniel Evans



ATP ATP Doha Chardy J. Chardy J. 4 6 2 Evans D. Evans D. 6 1 6 Vincitore: Evans D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Evans D. 15-0 2-4 Chardy J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Evans D. 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 1-3 → 1-4 Chardy J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Evans D. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Chardy J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Evans D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Chardy J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Evans D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Chardy J. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Evans D. 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Chardy J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Evans D. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Chardy J. 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Evans D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Chardy J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Evans D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Chardy J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Evans D. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Chardy J. 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Evans D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Chardy J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Evans D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Chardy J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [LL] Norbert Gombos vs [WC] Malek Jaziri



ATP ATP Doha Gombos N. Gombos N. 2 5 Jaziri M. Jaziri M. 6 7 Vincitore: Jaziri M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jaziri M. 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Gombos N. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Jaziri M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Jaziri M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Gombos N. 15-0 30-0 2-4 → 3-4 Jaziri M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Gombos N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Jaziri M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Gombos N. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Jaziri M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Gombos N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jaziri M. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Gombos N. 0-15 0-30 0-40 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Jaziri M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Gombos N. 15-0 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jaziri M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Jaziri M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2

3. [Q] Lloyd Harris vs [7] Stan Wawrinka (non prima ore: 16:00)



ATP ATP Doha Harris L. Harris L. 0 7 5 Wawrinka S. • Wawrinka S. 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Wawrinka S. 15-0 5-4 Harris L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Wawrinka S. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Harris L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Wawrinka S. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Harris L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Wawrinka S. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Harris L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Wawrinka S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Harris L. 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Harris L. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Wawrinka S. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Harris L. 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Wawrinka S. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Harris L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Wawrinka S. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Harris L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Wawrinka S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Harris L. 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 Wawrinka S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Harris L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Wawrinka S. 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [6] David Goffin vs Filip Krajinovic



Il match deve ancora iniziare

Court A – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [Q] Christopher O’Connell vs Vasek Pospisil



ATP ATP Doha O'Connell C. O'Connell C. 3 4 Pospisil V. Pospisil V. 6 6 Vincitore: Pospisil V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Pospisil V. 0-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 O'Connell C. 0-15 15-15 40-30 3-5 → 4-5 Pospisil V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 O'Connell C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 2-4 → 3-4 Pospisil V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 O'Connell C. 0-15 15-15 30-15 40-30 1-3 → 2-3 Pospisil V. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 O'Connell C. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Pospisil V. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O'Connell C. 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Pospisil V. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 O'Connell C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Pospisil V. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 O'Connell C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Pospisil V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 O'Connell C. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Pospisil V. 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 O'Connell C. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Pospisil V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. John Millman / David Vega Hernandez vs [WC] Blaz Rola / Mousa Shanan Zayed



ATP ATP Doha Millman J. / Vega Hernandez D. Millman J. / Vega Hernandez D. 6 6 Rola B. / Zayed M. Rola B. / Zayed M. 1 3 Vincitore: Millman J. / Vega Hernandez D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Millman J. / Vega Hernandez D. 2-1 Millman J. / Vega Hernandez D. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Rola B. / Zayed M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Millman J. / Vega Hernandez D. 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Rola B. / Zayed M. 15-0 15-15 15-30 40-40 5-1 → 6-1 Millman J. / Vega Hernandez D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Rola B. / Zayed M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 Millman J. / Vega Hernandez D. 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Rola B. / Zayed M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Millman J. / Vega Hernandez D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Rola B. / Zayed M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 0-0 → 1-0

3. Dusan Lajovic vs Marton Fucsovics (non prima ore: 15:00)



ATP ATP Doha Lajovic D. Lajovic D. 6 3 Fucsovics M. Fucsovics M. 7 6 Vincitore: Fucsovics M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lajovic D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Lajovic D. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Fucsovics M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Lajovic D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Fucsovics M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Lajovic D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Fucsovics M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lajovic D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Lajovic D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Fucsovics M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Lajovic D. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Fucsovics M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Lajovic D. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Fucsovics M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Lajovic D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Fucsovics M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Lajovic D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lajovic D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Fucsovics M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic



ATP ATP Doha Arevalo M. / Middelkoop M. Arevalo M. / Middelkoop M. 1 3 Mektic N. / Pavic M. Mektic N. / Pavic M. 6 6 Vincitore: Mektic N. / Pavic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Arevalo M. / Middelkoop M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Mektic N. / Pavic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Arevalo M. / Middelkoop M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Arevalo M. / Middelkoop M. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Mektic N. / Pavic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Arevalo M. / Middelkoop M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Mektic N. / Pavic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Arevalo M. / Middelkoop M. 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0

Court B – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Nikoloz Basilashvili / Alexander Bublik vs Frederik Nielsen / Tim Puetz



ATP ATP Doha Basilashvili N. / Bublik A. Basilashvili N. / Bublik A. 1 2 Nielsen F. / Puetz T. Nielsen F. / Puetz T. 6 6 Vincitore: Nielsen F. / Puetz T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Nielsen F. / Puetz T. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Basilashvili N. / Bublik A. 0-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Nielsen F. / Puetz T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Basilashvili N. / Bublik A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Nielsen F. / Puetz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Basilashvili N. / Bublik A. 0-15 15-15 0-2 → 0-3 Nielsen F. / Puetz T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Basilashvili N. / Bublik A. 30-0 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Nielsen F. / Puetz T. 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 Basilashvili N. / Bublik A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Nielsen F. / Puetz T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Basilashvili N. / Bublik A. 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Nielsen F. / Puetz T. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Basilashvili N. / Bublik A. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Nielsen F. / Puetz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Kevin Krawietz / Reilly Opelka vs [4] Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer (non prima ore: 15:00)



ATP ATP Doha Krawietz K. / Opelka R. Krawietz K. / Opelka R. 1 6 Melo M. / Rojer J. Melo M. / Rojer J. 6 7 Vincitore: Melo M. / Rojer J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 Krawietz K. / Opelka R. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Melo M. / Rojer J. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Krawietz K. / Opelka R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Melo M. / Rojer J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Krawietz K. / Opelka R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Melo M. / Rojer J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Krawietz K. / Opelka R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Melo M. / Rojer J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Krawietz K. / Opelka R. 0-15 0-30 15-30 40-30 1-2 → 2-2 Melo M. / Rojer J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Krawietz K. / Opelka R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Melo M. / Rojer J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Krawietz K. / Opelka R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Melo M. / Rojer J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Krawietz K. / Opelka R. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Melo M. / Rojer J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Krawietz K. / Opelka R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Melo M. / Rojer J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2

3. Aslan Karatsev / Andrey Rublev vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori



ATP ATP Doha Karatsev A. / Rublev A. Karatsev A. / Rublev A. 7 6 Sonego L. / Vavassori A. Sonego L. / Vavassori A. 6 2 Vincitore: Karatsev A. / Rublev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Karatsev A. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Sonego L. / Vavassori A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Karatsev A. / Rublev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Sonego L. / Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Karatsev A. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Sonego L. / Vavassori A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Karatsev A. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sonego L. / Vavassori A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Sonego L. / Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Karatsev A. / Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Sonego L. / Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Karatsev A. / Rublev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Sonego L. / Vavassori A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Karatsev A. / Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Sonego L. / Vavassori A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Karatsev A. / Rublev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Sonego L. / Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Karatsev A. / Rublev A. 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Sonego L. / Vavassori A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Karatsev A. / Rublev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski