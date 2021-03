L’allenatore di Novak Djokovic è “molto preoccupato” per l’infortunio del suo pupillo

Marian Vajda, l’allenatore di Novak Djokovic che non era con lui a Melbourne per gli Australian Open, ha mostrato molta preoccupazione per l’infortunio addominale che il suo tennista ha avuto in Australia, ma che alla fine non gli ha impedito di vincere il primo Grand Slam del 2021. Lo slovacco è in apprensione per quelli che saranno i prossimi mesi di Djokovic.

“Dobbiamo analizzare bene cosa possiamo fare in termini di calendario. Sono molto preoccupato per il suo infortunio e l’idea che abbiamo è di ridurre il numero di tornei quest’anno. La salute è la cosa più importante. Novak è a Dubai e mi recherò lì tra qualche giorno per parlargli faccia a faccia. Non so quando potrò accompagnarlo di nuovo in un torneo, ma è certo che lo farò al Roland Garros”, ha dichiarato Vajda in un’interessante intervista al giornale serbo ‘Kurir’.

Vajda ha il rimpianto di non essere andato a Melbourne, dove il suo giocatore ha conquistato il 18° titolo del Grand Slam. “Mi è dispiaciuto molto non essere a Melbourne. Non dimenticherò mai il 2008, quando ha vinto lì per la prima volta. Sono stato presente per quasi tutti i suoi successi e non poter andare questa volta mi è dispiaciuto molto”.