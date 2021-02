Gilles Simon si prende una pausa

36 anni, in crisi di risultati, il francese Gilles Simon ha deciso di prendersi una pausa dal tour Pro. L’ha comunicato lui stesso, oggi pomeriggio, con un tweet di poche parole.

“Il mio cuore non è più in grado di viaggiare e giocare in queste condizioni, quindi è meglio che mi prenda una pausa per disinfettare la mia mente. Spero di tornare su di morale il prima possibile. Grazie a tutti per il vostro supporto, ci vediamo presto”

Dopo una lunghissima carriera (e mille battaglie), l’ex top10 francese attraversa da tempo un periodo molto negativo, non deve esser facile per lui trovare motivazione, visto anche il contesto molto negativo che stiamo attraversando. Nel 2021 ha vinto solo un match contro Ymer nel torneo pre-Australian Open a Melbourne. Ma già nel tribolato 2020 aveva chiuso l’annata con un saldo negativo, 12 sconfitte e solo 11 vittorie. Dalla ripresa lo scorso anno era dovuto passare per le “quali” per entrare nel main draw di alcuni tornei, come Roma, Colonia e il 250 di Sofia, battuto al 2t da Millman. Di fatto il suo treno si è arenato con l’arrivo della pandemia: l’anno scorso in febbraio aveva raggiunto la semifinale a Marsiglia, suo ultimo buon risultato. Attualmente è n.68 del ranking.

Le cœur n’y étant plus du tout pour voyager et jouer dans ces conditions, je suis malheureusement obligé de faire une pause afin de me préserver mentalement. En espérant que le moral revienne le plus rapidement possible.

Merci à tous les fidèles pour votre soutien. À bientôt — Gilles SIMON (@GillesSimon84) February 26, 2021

Marco Mazzoni