Elena Vesnina ritorna in campo. Wild card a San Pietroburgo. Il torneo avrà anche una folta presenza di pubblico sugli spalti

Elena Vesnina è tornata. La campionessa olimpica di doppio ed ex semifinalista di singolare di Wimbledon, che ha abbandonato il tennis tre anni fa per, tra le altre cose, diventare madre, competerà con una wild card per il main draw nel WTA 500 di San Pietroburgo in programma tra 10 giorni.

Per le qualificazioni, gli inviti sono per le giovani locali Polina Kudermetova, Alina Charaeva e Ekaterina Shalimova, oltre alla croata Ana Konjuh, che sta tornando da un infortunio. Per il tabellone principale, oltre a Vesnina, inviti a Daria Kasatkina e Vera Zvonareva.

Gli organizzatori del torneo hanno ottenuto dalle autorità locali il permesso di vendere biglietti per il 75% della capacità del padiglione, il che garantirà una presenza giornaliera di 4.000 persone alla competizione.