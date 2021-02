Challenger Gran Canaria e Nur Sultan: I risultati completi del Day 3. Bonadio ai quarti. Lorenzo Musetti al secondo turno. Fuori Giannessi (Video)

R2: (1)Lorenzo Musetti (ITA) vs (Q)Alex Molcan (SVK)

R2: Gian Marco Moroni (ITA) vs (8)Filip Horansky (SVK) [1-0]

R2: Roberto Ortega Olmedo (ESP) vs Andrea Pellegrino (ITA)

R2: Constant Lestienne (FRA) vs (4)Nikola Milojevic (SRB) [1-0]

QF: Riccardo Bonadio (ITA) vs Steven Diez (CAN) [0-1]

QF: Marco Trungelliti (ARG) vs Enzo Couacaud (FRA) [0-1]

Challenger Gran Canaria – Terra – €44,820 – 1°-2° Turno

1. [1] Lorenzo Musettivs [Q] Alex Marti Pujolras

2. Tommy Robredo vs Enzo Couacaud



3. Blaz Kavcic vs Riccardo Bonadio



4. Javier Barranco Cosano / Carlos Taberner vs [WC] Eduard Esteve Lobato / Guillermo Garcia-Lopez (non prima ore: 17:00)



Grand Stand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kimmer Coppejans vs Marco Trungelliti



2. [4] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [WC] Mark Owen Endler / Adrian Menendez-Maceiras (non prima ore: 12:00)



3. Kimmer Coppejans / Sergio Martos Gornes vs Alessandro Giannessi / Stefano Napolitano (non prima ore: 14:00)



4. Enzo Couacaud / Manuel Guinard vs Nikola Milojevic / Danilo Petrovic

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Steven Diez vs [7] Alessandro Giannessi



2. Steven Diez / Gian Marco Moroni vs Marco Bortolotti / Andrea Pellegrino (non prima ore: 15:00)



1. Aleksandre Metreveli/ Dmitry Popkovs [WC] Yan Bondarevskiy/ Dominik Palan

2. Tomas Machac vs [2] Evgeny Donskoy



3. [1] Denys Molchanov / Aleksandr Nedovyesov vs [WC] Sagadat Ayap / Danil Ozernoy



4. [WC] Dostanbek Tashbulatov vs [4] Prajnesh Gunneswaran



5. Mackenzie McDonald vs Denis Istomin



Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. Maximilian Marterer / Blaz Rola vs Hugo Grenier / Alexandre Muller



2. Tatsuma Ito vs [Q] Vladyslav Manafov



3. Kacper Zuk vs [Alt] Tung-Lin Wu



4. Frederico Ferreira Silva vs [Q] Pavel Kotov



5. [7] Martin Klizan vs [Alt] Ulises Blanch



6. [3] Julian Lenz / Roberto Quiroz vs Ivan Nedelko / Ryan Peniston