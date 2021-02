Australian Open: Karolina Muchova elimina la n.1 del mondo in rimonta. Bene Daniil Medvedev che approda in semifinale

Gli Australian Open, che da giovedì torneranno ad accogliere il pubblico per un massimo di 7’477 spettatori, hanno perso la numero uno al mondo in campo femminile nei quarti di finale. La padrona di casa Ashleigh Barty si è infatti fatta sorprendere dalla ceca Karolina Muchova (WTA 27), che si è imposta con il punteggio di 1-6 6-3 6-2 in poco meno di due ore. Sotto 1-6 0-2 la 24enne ha iniziato la rimonta dopo un medical timeout, raggiungendo per la prima volta in carriera la semifinale di uno Slam. Ora affronterà Jennifer Brady (24), che ha fatto suo il derby statunitense con Jessica Pegula (61) per 4-6 6-2 6-1.

In campo maschile Daniil Medvedev (ATP 4) ha dominato il derby russo con Andrey Rublev (8) per approdare per la prima volta in carriera al penultimo atto del primo Major stagionale. Il 25enne moscovita si è aggiudicato il match con un 7-5 6-3 6-2 rifilato al connazionale in poco più di due ore.