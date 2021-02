Australian Open: Il programma di Mercoledì 17 Febbraio 2021

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) A. Barty vs (25) K. Muchova

(22) J. Brady vs J. Pegula (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(7) A. Rublev vs (4) D. Medvedev (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(5) S. Tsitsipas vs (2) R. Nadal

(1) D. Alcott vs S. Schroder

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Daniell / P. Oswald vs (5) R. Ram / (5) J. Salisbury

(4) N. Melichar / (4) D. Schuurs vs (2) E. Mertens / (2) A. Sabalenka

M. Arevalo / M. Middelkoop vs (6) J. Murray / (6) B. Soares

(WC) S. Sanders / (WC) M. Polmans vs (WC) A. Rodionova / (WC) M. Purcell (Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Jurak / N. Stojanovic vs (3) B. Krejcikova / (3) K. Siniakova

(6) B. Krejcikova / (6) R. Ram vs (3) G. Dabrowski / (3) M. Pavic (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) D. De Groot vs (2) Y. Kamiji

A. Hewett vs J. Gerard