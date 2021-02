Australian Open: Fognini cede in tre set a Nadal

Troppo Rafa Nadal per Fabio Fognini. L’azzurro non riesce a bissare la grandissima impresa di New York, quando sconfisse il campionissimo spagnolo in un Major. Il n.2 del mondo e 20 volte campione Slam ha regolato piuttosto nettamente l’azzurro in tre set, 6-3 6-4 6-2 lo score finale.

Nadal è stato molto costante nella spinta, è riuscito a produrre i suoi drive potente ed arrotati con buonissima continuità, trovando una discreta lunghezza di palla. È apparso anche piuttosto sciolto sul piano atletico, non si sono viste in campo problematiche fisiche o movimenti meno naturali. Probabilmente i suoi problemi alla schiena paiono superati, o almeno sotto controllo. Rafa è stato più aggressivo di Fognini nei colpi di inizio gioco, ficcante in risposta e continuo al servizio; al contrario Fabio solo a tratti è riuscito a mettere in difficoltà Rafa con la risposta o ad imporre cambi di ritmo improvvisi nello scambio. Nelle occasioni in cui l’azzurro è riuscito a sconfiggere Nadal, proprio l’efficacia nella risposta e la capacità di ribaltare gli scambi con improvvisi strappi sono state le armi vincenti. Troppo consistente e costante, solido e potente, il tennis di Rafa oggi a Melbourne. Fognini è stato quasi sempre costretto a rincorrere o contenere.

L’unico momento in cui c’è stata davvero partita è stato il secondo set. Fognini infatti ha trovato una fiammata di grande qualità e intensità nel secondo set: ha strappato il servizio a Rafa nel sesto gioco, portandosi avanti 4-2. Lì c’è stata grande lotta, Fabio ha annullato 4 palle break per consolidare il vantaggio, ma Nadal ha operato il contro break alla quinta occasione. Quello poteva essere il momento dell’allungo di Fabio, e magari la partita su 1 set pari avrebbe potuto prendere un’altra piega. Va detto che Nadal poi nel terzo set ha ripreso a macinare un tennis davvero consistente in spinta, chiudendo di fatto l’incontro.

L’iberico quindi aspetta il vincente di Berrettini vs. Tsitsipas, in campo nella tarda mattinata italiana. Si chiude qua il torneo di Fognini, un buonissimo Australian Open, in cui ha mostrato momenti di ottimo tennis nonostante i fastidi alle caviglie.

Nel primo set Fognini va subito sotto 0-3, perdendo il servizio nel secondo game. Molto aggressivo Rafa, si porta ancora più avanti sul 5-2, chiudendo il set 6-3 dopo un lottassimo ottavo game. Del secondo set abbiamo già raccontato la fase centrale, quella che poteva far cambiare l’incontro. Rimontato Fognini, Nadal superava tre delicatissime palle break nell’ottavo gioco (ultima vera chance per l’azzurro), ma si salvava, impattando 4 pari. Purtroppo Fognini cedeva il servizio nel nono gioco, Rafa ha servito con sicurezza sul 5-4, chiudendo il secondo set 6-4.

Nel terzo ormai l’inerzia del match era totalmente a favore del campione spagnolo, che scappava via nel quarto game, strappando il servizio all’azzurro nel terzo e poi nel quinto game.







GS Australian Open F. Fognini [16] F. Fognini [16] 3 4 2 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 6 6 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Nadal 40-30 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

7 Ace 63 Doppi falli 356% % primo servizio 60%68% % di punti vinti su primo servizio 77%44% % di punti vinti su secondo servizio 77%2/6 Break point 6/190 Tiebreak vinti 019 Punti vinti in risposta 4673 Punti vinti 999 Giochi vinti 182 N. max giochi vinti di fila 55 N. max punti vinti di fila 854 Punti vinti al servizio 537 Giochi vinti al servizio 12