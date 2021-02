Kokkinakis torna al successo e scherza sul suo abbigliamento: “All black? È roba da 6 dollari, là fuori è dura”

Una delle pagine più belle della seconda giornata degli Australian Open è stata certamente la vittoria di Thanasi Kokkinakis. Il talento australiano, classe ’96, è tornato al successo nello Slam di casa dopo ben 6 anni (nel 2018 aveva passato le qualificazioni, ma perse al primo incontro nel main draw). Un bel match, vittoria in tre set contro Kwon, in cui si sono rivisti sprazzi di quel tennista potente, completo ed efficace che in molti pronisticavano come futuro campione. Purtroppo il suo fisico ha fatto crack in continuazione, non permettendogli di giocare per molto, moltissimo tempo. Al prossimo turno se la vedrà con Stefanos Tsitsipas, un match quasi impossibile, ma per Thanasi il solo esser tornato a competere e vincere al massimo livello è un enorme passo in avanti.

È scoppiato in lacrime dopo il successo, moltissimi gli hanno tributato un giusto omaggio sui social, ma ancor più toccanti sono state le sue dichiarazioni nella press conference post match, in cui ha anche scherzato (amaramente…) sul proprio completino tutto nero sfoggiato in campo. Alcuni credevano fosse un tributo ai mitici “All Blacks” neozelandesi di rugby, una vera istituzione nel continente australe. In realtà, “The Kokk” ha spiegato la faccenda in modo assai diverso…

“Il mio outfit all-black? No, nessuno sponsor, è solo un acquisto da KMart special (una nota catena di vendita al dettaglio, ndr). Sono andato a Chadstone, ho acquistato alcune t-shirt per 6 dollari e mi sono recato agli allenamenti. Mi sento a mio agio con questi capi. Ho provato ad ordinarne qualcun’altra online, ma sono state cancellate del sito e non hanno fatto in tempo a farmene avere altre a South Yarra. È dura là fuori amici… Non è quello a cui ero abituato. Ma va tutto bene, alla fine è come un capo da lavoro, tutto qua. Mi riprenderò tutto quel che ho perduto, prima o poi. Mi auguro di poter continuare a giocare un buon tennis e tutto il resto arriverà. Non sono preoccupato per queste cose. Se mi sento bene in campo con le mie scarpe, il mio abbigliamento e mi vedo a posto, proverò a giocare bene a tennis. Questo è quel che conta, vedremo che succederà in futuro”.

Un grosso in bocca al lupo a Kokkinakis, per questo torneo e l’intero 2021.

Marco Mazzoni